Четыре игрока Кристалла заразились коронавирусом. ПФЛ отказала клубу в переносе матча с Металлистом 1925

В херсонском " Кристалле " зарегистрирована вспышка коронавируса.

По результатам запланированного тестирования сразу четыре игрока получили положительные результаты - голкипер Валерий Восконян, полузащитники Сергей Цыбульский, Сергей Цой и Виктор Мартян.

Зараженные игроки отправлены на двухнедельную самоизоляцию.

При этом, херсонский клуб попросил ПФЛ о переносе календарного матча 4-го тура Первой лиги против "Металлиста 1925", однако Лига отказала "Кристаллу" в переносе. Таким образом, матч, как и было запланировано, состоится в субботу 26 сентября.