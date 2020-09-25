Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Четыре игрока Кристалла заразились коронавирусом. ПФЛ отказала клубу в переносе матча с Металлистом 1925
Поединок состоится в субботу
В херсонском "
По результатам запланированного тестирования сразу четыре игрока получили положительные результаты - голкипер Валерий Восконян, полузащитники Сергей Цыбульский, Сергей Цой и Виктор Мартян.
Зараженные игроки отправлены на двухнедельную самоизоляцию.
При этом, херсонский клуб попросил ПФЛ о переносе календарного матча 4-го тура Первой лиги против "Металлиста 1925", однако Лига отказала "Кристаллу" в переносе. Таким образом, матч, как и было запланировано, состоится в субботу 26 сентября.