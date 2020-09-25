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Четыре игрока Кристалла заразились коронавирусом. ПФЛ отказала клубу в переносе матча с Металлистом 1925

Премьер-лига
(1 голосов)

Поединок состоится в субботу

Четыре игрока Кристалла заразились коронавирусом. ПФЛ отказала клубу в переносе матча с Металлистом 1925
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В херсонском "Кристалле" зарегистрирована вспышка коронавируса.

По результатам запланированного тестирования сразу четыре игрока получили положительные результаты - голкипер Валерий Восконян, полузащитники Сергей Цыбульский, Сергей Цой и Виктор Мартян.

Зараженные игроки отправлены на двухнедельную самоизоляцию.

При этом, херсонский клуб попросил ПФЛ о переносе календарного матча 4-го тура Первой лиги против "Металлиста 1925", однако Лига отказала "Кристаллу" в переносе. Таким образом, матч, как и было запланировано, состоится в субботу 26 сентября.

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В статье: ПФЛ Сергей Цой Валерий Восконян Виктор Мартян Сергей Цыбульский Металлист 1925 (Харьков) Кристалл (Херсон) коронавирус
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Источник:
МФК Кристал

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