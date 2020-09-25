Пятов: Луческу в Динамо? Не хочу говорить на эту тему, он сделал свой выбор

Голкипер " Шахтера " Андрей Пятов рассказал о решении Мирчи Луческу возглавить "Динамо".

– Поражение "Шахтера" в Суперкубке – следствие морального опустошения после вылета из Лиги Европы?

– Мы выходили на игру настроенными, заряженными. "Динамо" провело в первом тайме две контратаки и забило два мяча. Это футбол, в нем часто нет логики. Мы владели преимуществом, мяч летал по линии ворот, такое бывает.

За мою карьеру было много таких матчей. Помню, когда "Александрии" проиграли в Харькове (1:2), тоже у них было два момента. А вспомните, как мы играли с "Аталантой" в Милане? У них было преимущество, а мы нашли две контратаки в конце матча.

– "Шахтер" три сезона кряду проигрывает матчи за Суперкубок. Это поражение было самым болезненным?

– Каждое поражение болезненно. "Шахтер" ставит перед собой самые высокие задачи, и проигрывать всегда обидно. Главное сделать выводы. Футболисты прогрессируют, если проходят через поражения и становятся сильнее.

– Все-таки это поражение было от команды Луческу, вашего бывшего тренера.

– Давайте не будем, не хочу говорить на эту тему. Уже ничего не изменишь. Он сделал свой выбор, руководит "Динамо". Вам, как журналистам, добавило этого перчинки в чемпионат? И для нас это тоже своеобразная мотивация, "Динамо" меняется.

Я рад, что наш футбол оживает, это главное. Дай бог, чтобы наши команды развивались и становились конкурентоспособными.