Львов подпишет вингера сборной Литвы

ФК "Львов" в ближайшее время оформит трансфер литовского вингера Донатаса Казлаускаса.

По информации Трибуны, в данном переходе уже все согласовано и о трансфере скоро объявят официально.

До недавнего времени Казлаускас выступал за литовский "Ритеряй", за который в нынешнем сезоне провел 18 матчей и забил 5 голов.

Также 26-летний футболист в настоящее время на постоянной основе привлекается к матчам национальной сборной Литвы (16 матчей, 2 гола).