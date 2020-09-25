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Львов подпишет вингера сборной Литвы

Премьер-лига
(1 голосов)

О трансфере скоро объявят официально

Львов подпишет вингера сборной Литвы
Новина українською

ФК "Львов" в ближайшее время оформит трансфер литовского вингера Донатаса Казлаускаса.

По информации Трибуны, в данном переходе уже все согласовано и о трансфере скоро объявят официально.

До недавнего времени Казлаускас выступал за литовский "Ритеряй", за который в нынешнем сезоне провел 18 матчей и забил 5 голов.

Также 26-летний футболист в настоящее время на постоянной основе привлекается к матчам национальной сборной Литвы (16 матчей, 2 гола).

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В статье: ФК Львов Донатас Казлаускас
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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karpatoman (Львів)
25.09.2020 в 20:29
Йому по ходу треба в Рух, а не ФК Львів:)
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