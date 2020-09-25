Гладкий: Уверен, что Селезнев станет лучшим бомбардиром УПЛ в истории

Украинский нападающий Александр Гладкий, который недавно вернулся в УПЛ, подписав контракт с "З арей ", в интервью журналу "Футбол" рассказал о своих ближайших бомбардирских целях и планах.

— На вашем счету 84 гола в чемпионате Украины. Уверены, что будет покорена гроссмейстерская отметка в 100 мячей?

— Я сделаю для этого все возможное и невозможное! Это еще один вызов для меня. Как мой кум Селезнев мечтает побить рекорд Максима Шацких и Сергея Реброва и стать лучшим бомбардиром чемпионатов Украины в истории, так я мечтаю о сотне голов! Но мне придется посложнее. Селезневу нужно 13 мячей забить, а мне −16. Зная Женю, скажу: он будет идти до конца, и я не сомневаюсь, что он своего добьется.

— Вспомните, как забили свой первый гол!

— По-моему, это случилось в Харькове, когда играл в "Металлисте". Кажется, головой после розыгрыша углового, но могу ошибаться. (Это было в Луцке. Гладкий забил "Волыни". "Металлист" уступал "Волыни" — 0:2, и Геннадий Литовченко выпустил Гладкого на замену во втором тайме. Уже через минуту Саша замкнул ногой прострел с фланга. "Металлист" проиграл в итоге 2:4 — авт.)

— Есть вратарь, кому забивали чаще других?

— Не знаю, честно! Забивал всем, кроме одного вратаря — моего друга Рустама Худжамова. Когда он это прочитает, будет смеяться. На самом деле я забил ему однажды, но гол не засчитали.

— Не помню, оформляли вы хет-трики или нет?

— Нет. И скажу честно, это меня очень задевает. Надеюсь, хоть разок да успею все же сделать. В товарищеских матчах забивал хет-трики, по юношам даже и четыре мяча вколачивал, а вот в официальных встречах больше двух — ни разу.

— На каком стадионе удавалось чаще всего забивать?

— Я полюбил забивать на "Олимпийском". Удавалось немало и на "Металлисте". А больше всего, пожалуй, забил на "Арене Львов". Забивал и "Карпатам", и за "Карпаты", и в составе "Шахтера", когда "Арена Львов" уже стала домашним стадионом "Шахтера".

— Назовите пятерку лучших нападающих чемпионата Украины XXI века.

— Ох! Много было сильных нападающих, как бы кого-то не обидеть. Давайте будем отталкиваться от клубов. В "Шахтере" — это Луис Адриано, в "Динамо" — Артем Милевский, в "Металлисте" — Марко Девич, в "Днепре" — Евгений Селезнев. И мне очень нравился Эдуардо, ну вот прям очень-очень. А вообще этот список можно сделать очень длинным — Бангура, Мбокани, Матеус, Калинич. Да простят меня те, кого забыл.