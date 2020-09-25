Серебренников: Потенциально Миколенко стоит 30-40 млн евро, но сейчас за него никто столько не заплатит

Футбольный агент защитника "Динамо" Виталия Миколенко Сергей Серебренников в эфире "Вацко Live" поделился мнением о нынешних перспективах игрока.

- Слышал, что по Миколенко есть 3 документальных предложения от клубов Италии и Англии на 15 млн евро.

– Я не видел этих документов, если честно. Я могу сказать точно, что интерес по нему большой, он очень интересный футболист для многих команд. Но пока конкретных шагов я не видел. Но я и не работник "Динамо".

- Суркис тоже сказал, что ни по одному игроку "Динамо" нет предложений. Сколько стоит Миколенко?

– Сколько за него предлагают – это рыночная цена. Но готов ли клуб за эти деньги продать. Когда клуб готов продать за эти деньги, а те заплатить – вот это и есть его стоимость. Есть еще нюанс по цене, она же настолько зависима от разных причин.

Приведу пример. Футболист в условном "Колосе" и он переехал в "Динамо". Цена футболиста 100% меняется, она растет. При этом игрок просто пока приехал на машине с одного паркинга на другой, еще не сыграл ни одного матча. И это нормально. В Бельгии так же при переходе, например, из "Кортрейка" в "Андерлехт".

Потенциально для меня Миколенко стоит 30-40 млн евро, но "Динамо" никто сегодня таких денег не предложит. 20-25 млн – это что-то реальное, что можно за него заполучить.

– Сейчас менеджеры европейских клубов говорят, что из-за пандемии рынок упал.

– Сейчас те, у кого сильные футболисты, из-за кризиса на рынке не стремятся продать. Они хотят приберечь эти активы. Клубы, которые хотят покупать, аргументируют желание купить за меньшие деньги кризисом. Очень сложно договориться. Думаю, год будет в ожидании – что же будет с рынком.

Как правило, это такой водопад, если в больших чемпионатах, Англии, Германии все налаживается, трансферы идут, то потом эти деньги таким потоком идут в другие клубы, другие страны. От этого будет зависеть. Так что смотрим на Англию.

– Миколенко дозрел до перехода в европейский клуб? Какой идеальный чемпионат для него для продолжения карьеры?

– На мой взгляд – да. Чемпионат – Англия, Италия.