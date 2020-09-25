  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Президент Колоса: То, что пишут, что подписание Селезнева это мое личное решение - это неправда
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Колоса: То, что пишут, что подписание Селезнева это мое личное решение - это неправда

Премьер-лига
(2 голосов)

Андрей Засуха рассказал, как клуб подписал известного игрока

Президент Колоса: То, что пишут, что подписание Селезнева это мое личное решение - это неправда
Новина українською

Президент "Колоса" Андрей Засуха рассказал о том, как клуб подписал известного украинского форварда Евгения Селезнева.

"Я пообщался с ним 20 минут и я решил, что он будет. А то, что пишут в интернете, что это мое личное решение, а тренер пусть подстраивается – это неправда. Мы долго со всеми проговаривали Селезнева. Очень долго.

Ко мне ребята пришли, спросили: "Будем брать Селезнева?" А я говорю. "Будем брать Селезнева. Чего вы меня спрашиваете? Давайте брать Селезнева, я готов". Я сел, переговорил с ним и все. До сих пор не вижу, что под него нужно подстраиваться, пылинки с него сдувать.

Да, он, как и каждый из футболистов, индивидуальный, с характером. Но у меня были и есть такие ребята. Я с ними сотрудничаю. Думаю, они будут и в будущем, мы же не собираемся закрываться", – сказал Засуха.

Напомним, что контракт Селезнева с "Колосом" рассчитан по схеме "1+1".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Селезнев Колос (Ковалевка) Андрей Засуха
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Бомбардир

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...