Президент Колоса: То, что пишут, что подписание Селезнева это мое личное решение - это неправда

Президент " Колоса " Андрей Засуха рассказал о том, как клуб подписал известного украинского форварда Евгения Селезнева.

"Я пообщался с ним 20 минут и я решил, что он будет. А то, что пишут в интернете, что это мое личное решение, а тренер пусть подстраивается – это неправда. Мы долго со всеми проговаривали Селезнева. Очень долго.

Ко мне ребята пришли, спросили: "Будем брать Селезнева?" А я говорю. "Будем брать Селезнева. Чего вы меня спрашиваете? Давайте брать Селезнева, я готов". Я сел, переговорил с ним и все. До сих пор не вижу, что под него нужно подстраиваться, пылинки с него сдувать.

Да, он, как и каждый из футболистов, индивидуальный, с характером. Но у меня были и есть такие ребята. Я с ними сотрудничаю. Думаю, они будут и в будущем, мы же не собираемся закрываться", – сказал Засуха.

Напомним, что контракт Селезнева с "Колосом" рассчитан по схеме "1+1".