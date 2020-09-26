Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
4-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
Расписание трансляций матчей четвертого тура
Уже сегодня начнется 4-й тур
Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.
26 сентября (суббота)
14:00 "Минай" – "Динамо" – Футбол 2
17:00 "Ворскла" – "Мариуполь" – Футбол 2
19:30 "Александрия" – "Днепр-1" – Футбол 2
27 сентября (воскресенье)
14:00 "Львов" – "Заря" – Футбол 1
17:00 "Шахтер" – "Олимпик" – Футбол 1
19:00 "Десна" – "Рух" – Футбол 1
19:00 "Колос" – "Ингулец" – Футбол 2
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