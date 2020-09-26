Львов подписал хавбека сборной Литвы

ПФК "Львов" усилил полузащиту.

Игроком команды стал литовский атакующий хавбек Донатас Казлаускас. Контракт подписан по схеме "2+1".

26-летний хавбек является воспитанником литовской футбольной школы "Атлантас". Предыдущим клубом Казлаускаса был ФК "Тракай" (Ритеряй), откуда и перебрался в ряды львовян.

Литовец имеет в активе 11 проведенных матчей в футболке своей национальной сборной.

В составе "горожан" Донатас Казлаускас будет выступать под 19-ым номером.