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Львов подписал хавбека сборной Литвы
Донатас Казлаускас стал игроком "львов"
ПФК "Львов" усилил полузащиту.
Игроком команды стал литовский атакующий хавбек Донатас Казлаускас. Контракт подписан по схеме "2+1".
26-летний хавбек является воспитанником литовской футбольной школы "Атлантас". Предыдущим клубом Казлаускаса был ФК "Тракай" (Ритеряй), откуда и перебрался в ряды львовян.
Литовец имеет в активе 11 проведенных матчей в футболке своей национальной сборной.
В составе "горожан" Донатас Казлаускас будет выступать под 19-ым номером.
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