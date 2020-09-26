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Кобин: Буду рад встретиться с Луческу

Премьер-лига
(2 голосов)

Матч начнется в 14:00

Кобин: Буду рад встретиться с Луческу
Новина українською

Главный тренер "Миная" Василий Кобин поделился мыслями о предстоящем матче 4-го тура УПЛ против "Динамо".

"Не могу сказать, что матч для меня особенный. Он будет более приятный. Я встречусь со своим бывшим главным тренером, с которым прожили много времени, я долго время тренировался под его руководством. Для меня это будет приятная встреча.

Конечно, хочется отобрать очки. Хочется и максимально взять очков, но мы понимаем силу "Динамо", понимаем свою силу. Только футбольное поле покажет, кто как готов к матчу. Но в мыслях есть, чтобы взять очки", – сказал Кобин в эфире "Футбол NEWS".

"Динамо" сыграет с "Минаем" сегодня, начало матча – в 14.00.

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В статье: Мирча Луческу Василий Кобин ФК Минай
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(2 голосов)
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Комментарии (6)
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xabo70
26.09.2020 в 13:09
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
26.09.2020 в 11:59
Вася хочет маленьким бусиком, потрепать нервы Великим!
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.09.2020 в 11:55
встреча двух лавочников)))
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+1
0
Геродот (Винница)
26.09.2020 в 11:13
Хочу посмотреть на твою радость после игры.
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+1
-1
ВасяКулебяка (Козливка)
26.09.2020 в 10:58
Поблагодари его за то, что он тебя згноил
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+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.09.2020 в 12:12
он готовил его к тренерской карьере - с лавки приучал наблюдать за игрой)))
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0
0


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