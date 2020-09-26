Кобин: Буду рад встретиться с Луческу

Главный тренер "Миная" Василий Кобин поделился мыслями о предстоящем матче 4-го тура УПЛ против "Динамо".

"Не могу сказать, что матч для меня особенный. Он будет более приятный. Я встречусь со своим бывшим главным тренером, с которым прожили много времени, я долго время тренировался под его руководством. Для меня это будет приятная встреча.

Конечно, хочется отобрать очки. Хочется и максимально взять очков, но мы понимаем силу "Динамо", понимаем свою силу. Только футбольное поле покажет, кто как готов к матчу. Но в мыслях есть, чтобы взять очки", – сказал Кобин в эфире "Футбол NEWS".