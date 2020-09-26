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Кополовец: Выезд против Динамо будет особенным

Премьер-лига
(1 голосов)

Директор высказался о предстоящем поединке

Кополовец: Выезд против Динамо будет особенным
Новина українською

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура УПЛ против "Динамо".

"Все в хорошем настроении, все готовы. Понятно, что "Динамо" – гранд украинского футбола. Небольшие отличия будут, ведь соперник посильнее тех команд, с которыми мы играли раньше. Будет хорошая возможность проверить футболистов и всех нас на прочность.

Такой выезд серьезный, у нас три матча на выезде. А пацаны в хорошем настроении, травм нет, это самое главное. Настроение хорошее. Давно не были в Конча-Заспе, столице. Особенный выезд", – сказал Кополовец в эфире ТК "Футбол".

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В статье: Михаил Кополовец Динамо (Киев) ФК Минай
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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
26.09.2020 в 13:18
ЭТО НЕ МАТЧ,А МЕЖДУСОБОЙЧИК!Потом пойдут в местный ресторанчик(руководители)и обсудят дальнейшее поведение МИНАЯ!!!!!!Смешно смотреть на это!!!А потом на Европу...и стыд!!!
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