Премьер-лига
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Дуэлунд и Андриевский – в старте Динамо на Минай
Стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы на матч 4-го тура УПЛ между "Минаем" и "Динамо".
"Минай": Попович - Меличенко, Матич, Лопыренок, Павлиш - Ткачук, Сакив, Кожанов, Пиняшко, Нуриев - Шиндер
"Динамо": Бущан – Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзёра – Андриевский, Шепелев, Дуэлунд – Вербич, Цыганков, Супряга
Матч начнется в 14:00.
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