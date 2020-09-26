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Дуэлунд и Андриевский – в старте Динамо на Минай

Премьер-лига
(3 голосов)

Стали известны стартовые составы

Дуэлунд и Андриевский – в старте Динамо на Минай
Новина українською

Стали известны стартовые составы на матч 4-го тура УПЛ между "Минаем" и "Динамо".

"Минай": Попович - Меличенко, Матич, Лопыренок, Павлиш - Ткачук, Сакив, Кожанов, Пиняшко, Нуриев - Шиндер

"Динамо": Бущан – Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзёра – Андриевский, Шепелев, Дуэлунд – Вербич, Цыганков, Супряга

Матч начнется в 14:00.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Минай
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