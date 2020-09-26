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8:0. Молодежка Шахтера разнесла Олимпик, Вьюнник забил пять
Пента-трик на счету Вьюнника
"Шахтер" U-21 выдал невероятный перфоманс в матче против ровесников из "Олимпика" в молодежном первенстве Украины, забив 8 безответных мячей.
Особенно постарался Вьюнник – на его счету пента-трик.
"Шахтер" U-21 - "Олимпик" U-21 - 8:0
Голы: Вьюнник, 8, 24, 49, 63, 67; Судаков, 16; Шостак, 57, Гончарук, 69.
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