  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Минай - Динамо. ВИДЕО гола Андриевского после эффектного паса Супряги
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минай - Динамо. ВИДЕО гола Андриевского после эффектного паса Супряги

Премьер-лига
(3 голосов)

Влад проявил себя как ассистент

Минай - Динамо. ВИДЕО гола Андриевского после эффектного паса Супряги
Новина українською

Киевское "Динамо" могло открыть счет в матче с "Минаем" с пенальти, но Вербич не реализовал пенальти. Зато Александр Андриевский все сделал безупречно с игры, прорвавшись к воротам по центру. Впрочем, лавры героя он должен разделить с Владом Супрягой, который классно ассистировал партнеру пяткой. После первого тайма "Динамо" ведет 2:0, второй гол забил Виктор Цыганков - капитан добил мяч в сетку после попадания Вербича в стойку.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Александр Андриевский ФК Минай Владислав Супряга
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Yugoslav (Львов)
26.09.2020 в 16:03
Динамо набирает ход!?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...