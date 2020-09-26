Минай - Динамо. ВИДЕО гола Андриевского после эффектного паса Супряги

Киевское "Динамо" могло открыть счет в матче с "Минаем" с пенальти, но Вербич не реализовал пенальти. Зато Александр Андриевский все сделал безупречно с игры, прорвавшись к воротам по центру. Впрочем, лавры героя он должен разделить с Владом Супрягой, который классно ассистировал партнеру пяткой. После первого тайма "Динамо" ведет 2:0, второй гол забил Виктор Цыганков - капитан добил мяч в сетку после попадания Вербича в стойку.