О настойчивости. Вербич забил Минаю после не реализованного пенальти и штанги. ВИДЕО

Из-за травмы начало сезона у Вербича вышло смазанным. Он набирает форму через выходы на замену. Но на "Минай" уже вышел в основе (как и неделю назад против "Львова"). И было заметно, как Беньямин хочет наконец отличиться забитым голом. Именно он взялся исполнять пенальти, заработанный Супрягой, но не смог переиграть Поповича. Затем Вербич попал в стойку, после чего Цыганков добил мяч в сетку. Наконец во втором тайме седьмой номер "Динамо" отметился голом, сделав счет 3: 0. А ассистировал ему Николай Шапаренко.