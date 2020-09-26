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О настойчивости. Вербич забил Минаю после не реализованного пенальти и штанги. ВИДЕО

Премьер-лига
(4 голосов)

Словенец забивает первый гол в сезоне

О настойчивости. Вербич забил Минаю после не реализованного пенальти и штанги. ВИДЕО
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Из-за травмы начало сезона у Вербича вышло смазанным. Он набирает форму через выходы на замену. Но на "Минай" уже вышел в основе (как и неделю назад против "Львова"). И было заметно, как Беньямин хочет наконец отличиться забитым голом. Именно он взялся исполнять пенальти, заработанный Супрягой, но не смог переиграть Поповича. Затем Вербич попал в стойку, после чего Цыганков добил мяч в сетку. Наконец во втором тайме седьмой номер "Динамо" отметился голом, сделав счет 3: 0. А ассистировал ему Николай Шапаренко.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Минай Беньямин Вербич
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