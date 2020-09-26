Кобин: Фолы в сторону Динамо не фиксировались. Квалификация Романова на нуле

Главный тренер "Миная" Василий Кобин прокомментировал разгромное поражение от киевского "Динамо" .

"Эпизод на удаление не тянул. Можно было дать вторую желтую, но не сразу красную, момент спорный. Больше не было, как было. Оценивать судейство нет смысла, человек просто не умеет судить.

Романов всегда дает миллион желтых, его квалификация на полном нуле. Пусть думают, что с ним делать. Так нельзя, 15-я минута - и уже пенальти. Фолы в сторону Динамо не фиксировались, первое нарушение от киевлян - на 30-й минуте! Он был очень настроен против нас. Так нельзя относиться к команде, которая является слабее за уровнем игроков. Конечно, это решение арбитра сломало игру.

В игре с "Олимпиком" нам тоже из офсайда забили. Но ничего, мы станем сильнее. Мы понимали, что будет такое судейство. Но столь бездарное... Мне трудно что-то комментировать.

Мы не ехали в Киев играть в открытый футбол. Мы понимали, что будет тяжело. Надо будет много работать на поле, чтобы взять очки. Но выбранная схема (с тремя защитниками - прим.) работала. Есть вопросы по офсайдам. Очень судьи пропускали моменты. То такое, это уже история. Нет смысла об этом говорить. Отдали все силы, терпели, старались. Будем набирать очки в следующих матчах", - рассказал Кобин.