Витор Северино: Шахтер анализирует и ищет путь, который приведет только к победам

Первый ассистент главного тренера "Шахтера" Витор Северино поделился мыслями накануне матча с "Олимпиком" в рамках 4-го тура УПЛ.

- Витор, после трех туров "Шахтер" на шестом месте. Как вы переживаете этот нетипичный момент?

- Конечно, мы разочарованы такими результатами, но вместо того, чтобы просто думать об этом, мы стараемся понять, почему так произошло. Анализируем и ищем путь, который приведет только к победам. Это нормальный, природный путь "Шахтера".

- Три матча за восемь дней - очень интенсивный ритм. Как подвести команду свежей к игре с "Олимпиком"?

- Основная стратегия направлена на восстановление - это непросто. Аналитическая работа больше построена на видеоанализе. Плюс часть работы направлена на менталитет, чтобы мы быстрее восстановились и встали на ноги. Не нужно терять время и расстраиваться из-за произошедшего. Направляем энергию на то, чтобы прибавить и вырасти. Готовимся к ближайшему поединку, чтобы в воскресенье победить.

- Нет ли проблем с психологией или мотивацией?

- Недостатка мотивации ни в коем случае нет. А проблемы эти собираются как снежный ком. Когда команда уверенно забивает много голов, кажется, что все хорошо и все получается. Когда играет вничью или терпит поражение, моменты не реализовываются, мяч попадает в штангу или перекладину… Да, все это психологически накапливается и расстраивает. В сложный момент кажется, что вокруг одни проблемы. Большой вызов - постараться удалить весь негатив и концентрироваться на том, что мы можем контролировать. А контролировать мы можем то, как тренируемся и готовимся к играм стратегически. Работаем с большой мотивацией и решительно настроены в воскресенье провести хороший поединок.

- Какие слова вы находите, чтобы поддержать ребят?

- Стараемся дать им понять, что они - игроки топового уровня. Ранее мы уже показали много хорошего. Важно отдавать себе отчет, что сделано на поле неправильно. Тем не менее следует оставаться всегда в правильном настроении. Нельзя терять время на отрицательные мысли. Поэтому мы стараемся передавать больше энергии ребятам, объяснить то, что они и так знают. "Шахтер" - большая команда с очень квалифицированными футболистами. Много хорошего позади, но и впереди также.

- "Олимпик" выиграл два последних матча, наверняка проанализирует встречи "Шахтера" с "Зарей" и "Рухом" и попробует навязать свой футбол?

- Да, конечно, они будут стараться находить зоны, выжидать наши ошибки. Однако не все так функционирует. У "Зари" было два поражения, они хотели поменяться и поменялись - провели великолепный матч. У "Руха" также было два поражения: они старались прессинговать, атаковать, контратаковать, реагировать. Со своей стороны мы будем делать то же самое. Из-за последних не самых положительных результатов у нас будут стопроцентные концентрация, отдача и интенсивность. Мы должны быть лучше, чем соперник, и хорошо сыграть.