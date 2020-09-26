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Василий Кобин: Мы могли гонять Динамо, но согласились играть в Киеве, чтобы помочь им перед ЛЧ

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "Миная" прокомментировал решение играть матч в столице Украины

Василий Кобин: Мы могли гонять Динамо, но согласились играть в Киеве, чтобы помочь им перед ЛЧ
Новина українською

Главный тренер "Миная" Василий Кобин поделился мыслями после поражения от киевского "Динамо" в рамках 4-го тура УПЛ.

- Прежде всего, я недоволен результатом, поражением с таким счетом. Но доволен тем, как играли ребята, отдавались на поле, терпели и старались выполнять то, что я просил от них. Удаление на 15-й минуте сломало весь наш план на игру. Нам было трудно, но мы терпели, ничего не могли сделать и принимаем этот результат, как он есть.

- Не жалеете ли вы, что согласились на перенос этого матча в Киев?

- Ни в коем случае, потому что, принимая это решение, я руководствовался теми мыслями, что для имиджа Украины нашу страну должны представлять два клуба в групповом турнире Лиги чемпионов. Это для меня главное. Действительно, мы могли гонять динамовцев по стране, тем более они уставшие после игры с "Гентом", но я пошел на такой шаг не потому, что кто-то позвонил мне, а из-за чисто человеческого желания помочь команде лучше подготовиться к важной игре в Лиге чемпионов.

Для нашей команды, наоборот, это даже лучше, поскольку у нас много молодых игроков, которые не выступали на уровне Премьер-лиги. И для них приезд в Киев и матч на легендарном стадионе, где играли легендарные футболисты, пойдет только на пользу.

- В чем главная причина поражения, на ваш взгляд? Что из вашей предматчевой установки не удалось воплотить на поле?

- Игрой своей команды я доволен, результатом - нет. Оставшись в меньшинстве на 15-й минуте, шансов практически не было. Если бы мы играли в равных составах, то можно было бы на что-то рассчитывать. А так удаление полностью сломало игру. Наши футболисты уставали, "Динамо" - нагнетало, но действиями своих подопечных в целом я доволен.

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В статье: Василий Кобин Динамо (Киев) УПЛ ФК Минай
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Источник:
fcdynamo.kiev.ua
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Комментарии (26)
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olegirkovskiy (Dnepr)
26.09.2020 в 19:49
Уважуха Кобину,такое редко встретишь в футболе...
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+1
0
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
26.09.2020 в 19:16
У ботов бомжей новая команда - писать по поводу матчей в Киеве от имени разных городов :)Несмотря на все украденные рыжим бандитом деньги, бомжеклуб никто в Украине не любит, вот и приходится имитировать всенародную любовь :)))
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+7
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
26.09.2020 в 19:22
Точно так же они делают, когда пишут Киев, пердят на все о..о и мол в Киеве то же не любят ДК
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+5
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
26.09.2020 в 19:23
Они такие тупые и примитивные, и даже не понимают, что "выкупаются" сразу же
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+4
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
26.09.2020 в 19:14
Про таких як цей кобін та його команда років 10 тому у Мінську добре сказав Олег Гусєв.
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+6
-2
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
26.09.2020 в 19:10
Почему любой человек прошедший даунецкий треш сходит с ума?
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+7
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
26.09.2020 в 19:14
Там ні з чого сходити
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+6
-2
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
26.09.2020 в 19:17
Ну есть же природный минимум... а тут и того ниже
+5
-3
Просто Квашин (Харьков)
26.09.2020 в 18:56
Полупьяный "трэнер" оплошался...
Ответить
+5
-3
Algrab (Костопiль)
26.09.2020 в 18:47
"гонялка" ще не виросла...
Ответить
+8
-2
oleg dynamo (львівська)
26.09.2020 в 18:07
молодчина Вася,справжня футбольна людина,,,,Дай БОГ тобі здоровя!
Ответить
+5
-10
oleg dynamo (львівська)
26.09.2020 в 19:05
Вася пішов на зустріч ДК не вимахувався,а міг,я йому побажав здоровя і всі мінусують.Ви хочете щоб Вася здох...?
Ответить
+5
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
26.09.2020 в 19:10
То дебіли
+5
-2
avatar
Spokoyno (Киев)
26.09.2020 в 19:11
Ми бажаємо, щоб Вася був такий же адекватний і по оцінки гри власної команди...
+6
-2
oleg dynamo (львівська)
26.09.2020 в 19:43
Spokoyno (Киев------та набили йому повну торбу і зразу взяли вюху і на емоціях сказав щось на суддівство...та то таке...
0
-1
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
26.09.2020 в 19:18
Даунецький бот , у Львові за бомжів вболівають тільки нащадки нквдшних окупантів, так що не пались :)
Ответить
+4
-3
oleg dynamo (львівська)
26.09.2020 в 19:32
де ти даунецького бота побачив?де ти бачиш що я вболіваю за бомжів?по чому ти судиш?що я Васі побажав здоровя за то що він пішов на зустріч ДК?
+1
0
avatar
simargl (Чернигов)
26.09.2020 в 18:07
Шесть игр из семи дома у ДК . Можно и готовиться и играть...
Ответить
+2
-17
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
26.09.2020 в 19:09
Дегенерат...
Ответить
+4
-3
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
26.09.2020 в 19:14
А донецким, прикидывающимся Черниговым какая разница ?
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+4
-3
avatar
ДВ (Одесса)
26.09.2020 в 18:03
Надо всем командам играть в Киеве , ну а что , групповой турнир длинный. Надо флагману помочь.
Ответить
+3
-21
Лекарь (село Дарница)
26.09.2020 в 18:07
Вот только не надо передергивать, уважаемый. Здесь баш на баш, игру второго круга проведут на поле Миная.
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+16
-2
kram46 (Gelsenkirchen)
26.09.2020 в 18:11
Вы еще скажите.что и Шахтер заставляют играть в Киеве.Все на благо Динамо.
Ответить
+17
-3
avatar
Your Friend (Львів)
26.09.2020 в 18:55
Брехливий кротяра і в Одесі - брехливий кротяра.
Ответить
+5
-4
Arsenals (Днепр)
26.09.2020 в 19:08
подгорает дырофан?
+2
-4
avatar
DynamoKiyv (Київ)
26.09.2020 в 19:27
Горит у кротодрочеров
+3
-1


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