Лучший матч выходных. Ворскла - Мариуполь 0:0

Уже во втором матче после перехода в "Мариуполь" Даниил Сикан получил место в основе. Нужно признать, что в приазовской команде он себя чувствует намного уверенее, чем в "Шахтёре": берёт игру на себя, обостряет и бьёт. Всего этого мы не видели в составе "горняков". Ясно, что уровень команд немного разный, но и психологическую раскрепощённость в менее статусном клубе у молодого форварда нельзя не отметить.

С началом игры он вместе с партнёрами по команде здорово начал крутить позвонки обороне хозяев: приазовцы атаковали по всем направлениям - слева и справа. Только в дебютные минуты мариупольцы шесть раз зарабатывали угловые, разнообразно разыгрывая их. Увы для болельщиков гостевой команды, особо ярких моментов у ворот Ризныка не было. Но такая активность была удивительна, учитывая, что играл "Мариуполь" не против экс-середняка УПЛ, а действующего лидера лиги.

"Ворскла" поначалу центр поля вообще не могла перейти. Только после активного дебюта от соперника полтавчане провели несколько перспективных атак: Кане сам потащил мяч вперёд, но пробил в голкипера; а Гальчук однажды едва не наварил за пределами штрафной - спасли фол стража ворот и только жёлтая карточка от арбитра.

К середине тайма соперники начали потихоньку выдыхаться, но это не стало для них поводом остановиться. И "Ворскла", и "Мариуполь" продолжали искать возможности, чтбы идти вперёд. Но уйти на перерыв было решено без голов.

Второй период гости сразу же начали с лучшего к тому времени момента: Бондаренко вывел Сикана один на один, того опередил Ризнык на выходе.

"Мариуполь" второй тайм также начал активнее. Но кроме эпизода с участием Сикана больше вспомнить и нечего. Гости однажды выпросили у рефери стандарт прямо по центру метров в 23-х от ворот, однако Горбунов зарядил выше.

Отодвинуть игру ближе к чужим воротам Юрию Максимову помогли замены в атаку: Ребенок и Васин однозначно добавили свежести и креатива. Самым эффектным эпизодом стал удар Пердуты практически с линии штрафной: на выстрел с разворота под перекладину Гальчук успел среагировать и перевести на угловой.

Последние минуты были похожи на качели. Обе команды заслужили на гол. Но также обе команды заслужили на три очка. При таких раскладах ничья выглядит логичнее. Жаль только, что им нельзя добавить за такой футбол больше, чем по одному баллу.

"Мариуполь" ещё и вдевятером доигрывал: в третьей подряд встрече у команды удаление; кроме того, из-за травмы правой ключицы не доиграл Кащук, когда уже все замены были выполнены.

Поединок в Полтаве доказал: чтобы футбол бывает качественным даже без голов и бесконечного количества моментов. Перед туром команды занимали первое и пятое места в таблице, поэтому встречу вполне можно считать центральной. И футболисты не подвели.

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского

Главный арбитр: Владимир Новохатний (Киев)

Ассистенты: Александр Холодинский (Харьковская область), Евгений Петраков (Киев)

Ворскла - ФК Мариуполь 0:0

Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Наджиб Якубу, Александр Скляр, Владислав Кулач (Денис Васин 66), Руслан Степанюк (Павел Ребенок 66), Сергей Яворский, Владимир Чеснаков, Давид Пуцлин, Ибрахим Кане, Пап-Альюн Ндиайе

ФК Мариуполь: Евгений Гальчук, Алексей Быков (Никита Петерман 81), Сергей Чоботенко, Максим Чех, Дмитрий Топалов (Даниил Игнатенко 81), Дмитрий Мишнёв, Сергей Горбунов (Алексей Кащук 69), Артём Бондаренко, Игорь Кирюханцев, Петр Стасюк, Даниил Сикан (Андрей Кулаков 63)

Предупреждения: Александр Скляр 49, Давид Пуцлин 90+1 - Алексей Быков 17, Евгений Гальчук 20, Даниил Сикан 49, Дмитрий Топалов 53, Никита Петерман 90+1, Никита Петерман 90+5

Удалён: Никита Петерман 90+1 (вторая жёлтая)