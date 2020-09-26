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Лучший матч выходных. Ворскла - Мариуполь 0:0

Премьер-лига
(2 голосов)

Сумасшедшая ничья в Полтаве

Лучший матч выходных. Ворскла - Мариуполь 0:0
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Уже во втором матче после перехода в "Мариуполь" Даниил Сикан получил место в основе. Нужно признать, что в приазовской команде он себя чувствует намного уверенее, чем в "Шахтёре": берёт игру на себя, обостряет и бьёт. Всего этого мы не видели в составе "горняков". Ясно, что уровень команд немного разный, но и психологическую раскрепощённость в менее статусном клубе у молодого форварда нельзя не отметить.

С началом игры он вместе с партнёрами по команде здорово начал крутить позвонки обороне хозяев: приазовцы атаковали по всем направлениям - слева и справа. Только в дебютные минуты мариупольцы шесть раз зарабатывали угловые, разнообразно разыгрывая их. Увы для болельщиков гостевой команды, особо ярких моментов у ворот Ризныка не было. Но такая активность была удивительна, учитывая, что играл "Мариуполь" не против экс-середняка УПЛ, а действующего лидера лиги.

"Ворскла" поначалу центр поля вообще не могла перейти. Только после активного дебюта от соперника полтавчане провели несколько перспективных атак: Кане сам потащил мяч вперёд, но пробил в голкипера; а Гальчук однажды едва не наварил за пределами штрафной - спасли фол стража ворот и только жёлтая карточка от арбитра.

К середине тайма соперники начали потихоньку выдыхаться, но это не стало для них поводом остановиться. И "Ворскла", и "Мариуполь" продолжали искать возможности, чтбы идти вперёд. Но уйти на перерыв было решено без голов.

Второй период гости сразу же начали с лучшего к тому времени момента: Бондаренко вывел Сикана один на один, того опередил Ризнык на выходе.

"Мариуполь" второй тайм также начал активнее. Но кроме эпизода с участием Сикана больше вспомнить и нечего. Гости однажды выпросили у рефери стандарт прямо по центру метров в 23-х от ворот, однако Горбунов зарядил выше.

Отодвинуть игру ближе к чужим воротам Юрию Максимову помогли замены в атаку: Ребенок и Васин однозначно добавили свежести и креатива. Самым эффектным эпизодом стал удар Пердуты практически с линии штрафной: на выстрел с разворота под перекладину Гальчук успел среагировать и перевести на угловой.

Последние минуты были похожи на качели. Обе команды заслужили на гол. Но также обе команды заслужили на три очка. При таких раскладах ничья выглядит логичнее. Жаль только, что им нельзя добавить за такой футбол больше, чем по одному баллу.

"Мариуполь" ещё и вдевятером доигрывал: в третьей подряд встрече у команды удаление; кроме того, из-за травмы правой ключицы не доиграл Кащук, когда уже все замены были выполнены.

Поединок в Полтаве доказал: чтобы футбол бывает качественным даже без голов и бесконечного количества моментов. Перед туром команды занимали первое и пятое места в таблице, поэтому встречу вполне можно считать центральной. И футболисты не подвели.

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского
Главный арбитр: Владимир Новохатний (Киев)
Ассистенты: Александр Холодинский (Харьковская область), Евгений Петраков (Киев)
Ворскла - ФК Мариуполь 0:0
Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Наджиб Якубу, Александр Скляр, Владислав Кулач (Денис Васин 66), Руслан Степанюк (Павел Ребенок 66), Сергей Яворский, Владимир Чеснаков, Давид Пуцлин, Ибрахим Кане, Пап-Альюн Ндиайе
ФК Мариуполь: Евгений Гальчук, Алексей Быков (Никита Петерман 81), Сергей Чоботенко, Максим Чех, Дмитрий Топалов (Даниил Игнатенко 81), Дмитрий Мишнёв, Сергей Горбунов (Алексей Кащук 69), Артём Бондаренко, Игорь Кирюханцев, Петр Стасюк, Даниил Сикан (Андрей Кулаков 63)
Предупреждения: Александр Скляр 49, Давид Пуцлин 90+1 - Алексей Быков 17, Евгений Гальчук 20, Даниил Сикан 49, Дмитрий Топалов 53, Никита Петерман 90+1, Никита Петерман 90+5
Удалён: Никита Петерман 90+1 (вторая жёлтая)

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава)
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Комментарии (12)
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oda1979 (Запорожье)
26.09.2020 в 19:25
Арендуполь неачьом
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+2
-4
Lion Killer (Львів)
26.09.2020 в 19:18
Уххх, матч дивився на 1му диханні. Браво командам.
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+3
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
26.09.2020 в 19:15
Непривычно то, что обе команды играли в открытый футбол и хотели выиграть даже в самом конце игры. Может быть последние 3-4 минуты наши прижались к воротам, так как уже играли вдевятером...
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+2
0
Dimka26 (Чернигов)
26.09.2020 в 19:11
Это был матч на уровне европейских топ-чемпионатов. Жаль, что другие так не хотят играть... А здесь очень амбиционные тренера. Хотя мне бы хотелось чтобы Ворскла дожала. 4 победы - это было бы красиво
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+5
-4
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.09.2020 в 19:11
Не бачу нічого видатного у цій грі, побачимо на ці клуби за 3-4 матчі.
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+5
-5
аалекс ( Крым)
26.09.2020 в 19:39
Ну если сравнивать с игрой Динамо-Минай, то конечно...
Ответить
+2
-1
kanoist (мариуполь)
26.09.2020 в 19:02
Мариуполь,вы продолжаете удивлять всех...слов нет,что там маленький Маркевич вам прививает,но лично мне нравится,так держать,в 3 выездных играх набрать 7 очков,это дорого стоит,главное не выдохнуться,видно что в конце игры сил почти не осталось,все отдали игре!!!след.игра с колосом,такой игрой как сегодня,вы их должны порвать))))
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+7
-5
lektor (Мариуполь)
26.09.2020 в 19:07
мне вот интересно что за дебил ставит минуса?
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+5
-2
аалекс ( Крым)
26.09.2020 в 19:10
Доброжелатель, который и матч, скорее всего, не смотрел.
+4
-3
Vetgame
26.09.2020 в 19:44
Так у Мариуполя в этом году все игры выездные
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0
0
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Siren05 (Мариуполь)
26.09.2020 в 19:00
Обе команды молодцы!
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+5
-4
аалекс ( Крым)
26.09.2020 в 18:55
Несмотря на нулевой счет, команды провели прекрасный матч. Вот бы нашим грандам поучиться у них такому желанию и самоотдаче на футбольном поле. Ворскле и Мариуполю большое спасибо за игру.
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+7
-5


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