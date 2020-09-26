Луческу об уходе Кравца: Пресса писала неправду. Артем ушел из-за конкуренции

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал уход форварда Артема Кравца из стана "бело-синих".

"Знаю, что в украинской и румынской прессе писали о моем разговоре с Кравцом, что является неправдой. Он пришел в "Динамо", но затем увидел, что здесь большая конкуренция, и, получив хорошее предложение из Турции, решил вернуться туда. Поэтому мы пожали друг другу руки и расстались по-доброму. Та же самая ситуация с Алибековым, который хотел быть ближе к родным, и я дал добро на его переход.

Очень важно, чтобы тренер понимал футболиста. Я никогда не препятствовал игроку, который хотел уйти, ни перед кем не закрывал двери. Карьера футболиста очень коротка, семь-восемь лет на высоком уровне, поэтому я не хочу никому мешать продолжать карьеру в другом месте", - рассказал наставник киевлян.