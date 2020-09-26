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Луческу об уходе Кравца: Пресса писала неправду. Артем ушел из-за конкуренции

Премьер-лига
(3 голосов)

Наставник "Динамо" высказался насчет ухода нападающего

Луческу об уходе Кравца: Пресса писала неправду. Артем ушел из-за конкуренции
Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал уход форварда Артема Кравца из стана "бело-синих".

"Знаю, что в украинской и румынской прессе писали о моем разговоре с Кравцом, что является неправдой. Он пришел в "Динамо", но затем увидел, что здесь большая конкуренция, и, получив хорошее предложение из Турции, решил вернуться туда. Поэтому мы пожали друг другу руки и расстались по-доброму. Та же самая ситуация с Алибековым, который хотел быть ближе к родным, и я дал добро на его переход.

Очень важно, чтобы тренер понимал футболиста. Я никогда не препятствовал игроку, который хотел уйти, ни перед кем не закрывал двери. Карьера футболиста очень коротка, семь-восемь лет на высоком уровне, поэтому я не хочу никому мешать продолжать карьеру в другом месте", - рассказал наставник киевлян.

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В статье: Мирча Луческу Артем Кравец Динамо (Киев)
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Источник:
fcdynamo.kiev.ua
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