Гол в ворота Миная стал для Андриевского дебютным в составе Динамо

В матче 4-го тура киевское "Динамо" разгромило "Минай" со счетом 4:0.

Счет в матче открыл полузащитник динамовцев Александр Андриевский на 36-й минуте встречи. Этот гол стал для украинского хавбека дебютным в составе "Динамо" в официальных турнирах.

26-летний Андриевский провел в футболке столичного клуба 34 матча:

23 - в Премьер-лиге;

5 - в Кубке страны;

1 - в Суперкубке;

5 - в еврокубках.

Видео первого гола Андриевского в составе "Динамо"