Премьер-лига
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Гол в ворота Миная стал для Андриевского дебютным в составе Динамо
Полузащитнику понадобилось 34 матча, чтобы открыть счет голам за столичный клуб
В матче 4-го тура киевское "Динамо" разгромило "Минай" со счетом 4:0.
Счет в матче открыл полузащитник динамовцев Александр Андриевский на 36-й минуте встречи. Этот гол стал для украинского хавбека дебютным в составе "Динамо" в официальных турнирах.
26-летний Андриевский провел в футболке столичного клуба 34 матча:
- 23 - в Премьер-лиге;
- 5 - в Кубке страны;
- 1 - в Суперкубке;
- 5 - в еврокубках.
Видео первого гола Андриевского в составе "Динамо"
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