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Гол в ворота Миная стал для Андриевского дебютным в составе Динамо

Премьер-лига
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Полузащитнику понадобилось 34 матча, чтобы открыть счет голам за столичный клуб

Гол в ворота Миная стал для Андриевского дебютным в составе Динамо
Новина українською

В матче 4-го тура киевское "Динамо" разгромило "Минай" со счетом 4:0.

Счет в матче открыл полузащитник динамовцев Александр Андриевский на 36-й минуте встречи. Этот гол стал для украинского хавбека дебютным в составе "Динамо" в официальных турнирах.

26-летний Андриевский провел в футболке столичного клуба 34 матча:

  • 23 - в Премьер-лиге;
  • 5 - в Кубке страны;
  • 1 - в Суперкубке;
  • 5 - в еврокубках.

Видео первого гола Андриевского в составе "Динамо"

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В статье: Динамо (Киев) УПЛ ФК Минай
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