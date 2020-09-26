Андрей Пятов: Шахтер допустил ошибки, мы пропускаем в каждом поединке

Капитан донецкого "Шахтера" Андрей Пятов рассказал о работе над ошибками и поделился мыслями накануне матча против "Олимпика".

- Мы серьезно относимся ко всем соперникам, понимаем, что не так сделали. Разобрали игру с "Рухом", тренер указал на ошибки. Должны были действовать по-другому: где-то агрессивнее, где-то внимательнее в обороне. Нужно становиться сильнее и лучше. Потери очков могут аукнуться, поэтому должны сконцентрированно и со всем вниманием подойти к следующему матчу.

- С чем связана потеря четырех очков? Сложный календарь? Команда не восстановилась?

- Нет. Мы профессионалы: нет и речи о том, чтобы мы не восстановились. У нас достаточно футболистов, все борются за место в основном составе. Кто выходит на поле, должен полностью выкладываться и давать результат. "Шахтер" воспринимает только победы. Да, мы допустили ошибки, пропускаем в каждом поединке. Нужно сделать выводы. Говорить - одно, а делать на поле - другое, но я надеюсь, что мы наконец сможем почувствовать уверенность, сыграть на ноль сзади и забить как можно больше.

- Какой игры ожидаете в воскресенье с "Олимпиком"? У команды две победы в последних турах, и соперник изучил матчи "Шахтера" с "Зарей" и "Рухом"…

- Сейчас все умеют и обороняться, и атаковать. Конечно, изучают, смотрят, где наши слабые стороны, как нас можно вскрыть. Мы тоже смотрели, как "Рух" пользовался этим. Тренер указал на определенные ошибки - где-то мы работали неагрессивно, не закрывали зону. Если правильно это воспримем и перенесем на поле, думаю, проблем не будет. Мы должны ставить только максимальные задачи. Мы уважаем "Олимпик", видим, какие у них сейчас лидеры - Тейшейра, нападающий Шахаб… В каждой линии футболисты показывают хорошую игру. В то же время мы - "Шахтер". Должны доминировать, забивать и не пропускать.