Безбородько эффектно открыл счет в матче с Днепром-1. ВИДЕО

Сарнавский!!!! Что там говорил: "разговаривать- не мешки ворочать", "в Днепре классный тренер вратарей"???? Чему научился? Отчаянно прыгать во "вратарский" ближний угол теряя ворота? Я не фанат Юрчука, но он такие удары на рефлексах вытягивал. Зачем приходил? Клищук и то иногда напоминал Кернозенко в лучшие годы в Днепре (даже внешне)))), что вселяло хоть какую-то уверенность за результат. А тут полный провал. Надеюсь, что эта чёрная полоса вскоре закончится. Пропуская столько ударов, любой кипер сломается морально.