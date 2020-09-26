  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Безбородько эффектно открыл счет в матче с Днепром-1. ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Безбородько эффектно открыл счет в матче с Днепром-1. ВИДЕО

Премьер-лига
(2 голосов)

Форвард обработал передачу и забил в ближний угол

Безбородько эффектно открыл счет в матче с Днепром-1. ВИДЕО
Новина українською

В матче 4-го тура УПЛ "Александрия" дома громит "Днепр-1".

Первый гол во встрече забил форвард хозяев Денис Безбородько. Нападающий эффектно обработал длинную передачу из глубины поля и вторым касанием отправил мяч в ворота днепрян.

Видео гола Безбородько

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Александрия УПЛ Денис Безбородько СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Papaye (Dnipro)
26.09.2020 в 22:35
Сарнавский!!!! Что там говорил: "разговаривать- не мешки ворочать", "в Днепре классный тренер вратарей"???? Чему научился? Отчаянно прыгать во "вратарский" ближний угол теряя ворота? Я не фанат Юрчука, но он такие удары на рефлексах вытягивал. Зачем приходил? Клищук и то иногда напоминал Кернозенко в лучшие годы в Днепре (даже внешне)))), что вселяло хоть какую-то уверенность за результат. А тут полный провал. Надеюсь, что эта чёрная полоса вскоре закончится. Пропуская столько ударов, любой кипер сломается морально.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...