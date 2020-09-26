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Безбородько эффектно открыл счет в матче с Днепром-1. ВИДЕО
Форвард обработал передачу и забил в ближний угол
В матче 4-го тура УПЛ "Александрия" дома громит "Днепр-1".
Первый гол во встрече забил форвард хозяев Денис Безбородько. Нападающий эффектно обработал длинную передачу из глубины поля и вторым касанием отправил мяч в ворота днепрян.
Видео гола Безбородько
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Papaye (Dnipro)
26.09.2020 в 22:35
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