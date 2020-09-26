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Лучкевич закончил погром Днепра-1 красивым ударом с линии штрафной. ВИДЕО
Фланговый защитник забил 4-й гол "Александрии"
В рамках 4-го тура чемпионата Украины "Александрия" разгромила СК "Днепр-1" со счетом 4:1.
Финальную точку в погроме днепрян поставил фланговый защитник команды Владимира Шарана - Валерий Лучкевич после затяжной атаки "Александрии" получил мяч на границе штрафной площадки и с правой ноги отправил мяч в дальний угол.
Видео гола Лучкевича
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