Александрия - Днепр-1 4:1. Старые методы эффективнее новаторских идей

"Хочу видеть команду агрессивной, компактной, которая понимает игру и что требует ситуация на поле. У меня может быть философия контроля мяча, но если играю против более сильного соперника, это не получится. Тогда должны активно действовать без мяча в первой и второй зонах или в высоком прессинге. Хочу, чтобы команда играла в тотальный футбол и понимала игру", - заявил после своего назначения на пост главного тренера "Днепра-1" Игор Йовичевич. А еще говорил, что на этой неделе будет больше работать над психологией, чем над тактикой, "чтобы игроки думали только о позитиве".

Однако сказать, что хорватский тренер успел сделать хоть что-то, нельзя. Более того, отойдя от наработок Михайленко, "Днепр-1" полностью растерялся. Йовичевич, как и обещал, перевел команду на схему с четырьмя защитниками. Ими стали Адамюк, Сваток, Дуглас и Дубинчак (справа налево). В центре поля располагали Батагов и Кравченко, Сергей выдвигался чуть выше, под единым форвардом Артемом Довбиком располагался Ди Франко, на флангах полузащиты прогнозируемо вышли Цуриков и Тейлор.

Трудно думать о позитиве, когда ты пропускаешь гол уже на третьей минуте. Тем более трудно, когда не понимаешь, как можно достичь результата. Вся тактика "Днепра-1" сводилось к тому, чтобы отдать пас на Дубинчака, а он уже выполнит подачу. Такая стратегия позволила создать аж два полумомента - удар в сторону от ворот Довбика и фактически рикошет от Ди Франко.

Конечно, всегда можно сказать, что команда играет так, как позволяет соперник. А "Александрия" в этот вечер была хороша - в своих лучших традициях, когда удалось завоевать бронзу. Кирилл Ковалец вернулся в заявку, но остался на скамейке запасных. Отсутствие плей-мейкера Владимир Шаран компенсировал максимальным упрощением игры. "Александрия" не стеснялась грузить мяч в сторону двух форвардов - Ситало и Безбородко, которые должны были навязать борьбу центрбекам "Днепра-1". Конечно, большая роль отводилась флангам, где нагнетали Лучкевич справа (Пашаев основном страховал) и Мирошниченко с Третьяковым слева. Гречишкин и Гордиенко максимально затрудняли жизнь центральным хавбекам "Днепра-1" и всегда были готовы бросить в прорыв кого-то из партнеров. Центр защиты на этот раз закрывали Дубра и Бабогло, за спинами которых вышел Билык, а не опытный Панькив.

Дебют матча получился идеальным для "Александрии". Первая же атака привела к голу - Ситало потянул за собой защитника, Безбородко побежал в противоположную сторону, получил передачу из глубины, и не долго думая слету пробил с угла штрафной под ближнюю штангу. Сарнавский явно не успел войти в игру, потерял ворота и свою команду подвел. Уже на шестой минуте "Александрия" едва не забила второй. Комбинация получилась похожей на первую, только на этот раз Третьяков поиздевался над Дугласом - перебросил бразильца и слету пробил. Кипер "Днепра-1" уже сыграл надежно, но отбил на соперника. Мяч попал к Ситало, который легко оттеснил защитника и пробил низом - снова Сарнавский.

Поатаковав еще несколько минут по инерции, "Александрия" постепенно отошла всем составом за центральную линию, рассчитывая на контратаки. Одна из таких на 18-й минуте завершилась опасным, но немного неточным ударом по диагонали от Устименко. Молодой форвард несколькими минутами ранее заменил Безбородко, который получил травму на ровном месте. Еще через 20 минут Владимиру Шарану пришлось делать вторую вынужденную замену - травму получил Гордиенко, который прекрасно читал игре и закрывал центральным плацдарм. Вместо Артема вышел Банада.

На тот момент темп в игре упал до минимальной отметки. Однако в такой ситуации "Александрия" нашла способ закрепить преимущество, правда, не без помощи арбитра. Игорь Пасхал увидел фол Батагова на Ситало перед штрафной, хотя повтор показал, что хавбек "Днепра-1" форварда не касался. Тем не менее, Третьяков с 20-метров классно перебросил стенку и положил мяч в верхний угол.

Второй тайм "Днепр-1" начал с Булецой в составе, который заменил Батагова. Подопечные Йовичевич забегали чуть быстрее, но опасные моменты, а впоследствии и голы продолжила создавать "Александрия". Сначала Устименко легко выиграл позицию у Сватка и пробы с разворота метров с восьми - рядом со штангой. А потом защитник забил в собственные ворота. После подачи стандарта кто-то из александрийцев головой пробил в стойку, Лучкевич добивал, удар не получился, но от защитника мяч залетел в сетку.

Впрочем, на 68-й минуте Валерий отличился уже сам. И еще как! Пашаев наугад выбил мяч в направлении штрафной соперника. Ситало выиграл борьбу и скинул Лучкевичу, а тот с 15-ти метров по диагонали вогнал в верхний угол!

Лишь в последние 15 минут "Александрия" откровенно остановилась и позволила "Днепру-1" даже выйти вперед по проценту владения мячом. Более того, подопечные Йовичевич забили гол престижа, однако это был не результат продуманной командной работы. Адамюк, не увидев вариантов продолжения атаки, сместился в центр и пробил из-за пределов штрафной в нижний угол.

Таким образом Владимир повторил счет, с которым закончилась единственная встреча Шарана и Йовичевича, когда тот тренировал "Карпаты". Возвращение хорвата в украинском футболе не получилось триумфальным, работы у него - непочатый край.

Чемпионат Украины. Favbet ліга. Четвертый тур

26 сентября. Александрия. Стадион "Ника"

"Александрия" - "Днепр-1" 4:1

Голы: Безбородько 3, Третьяков 37, Сваток 60 аг, Лучкевич 68 – Адамюк 78

"Александрия": Билык - Пашаев, Бабогло, Дубра, Мирошниченко – Лучкевич (Мишенко 82), Гречишкин, Гордиенко (Банада 35), Третьяков – Безбородько (Устименко 16, Грицук 83), Ситало (Довгий 82)

Тренер: Владимир Шаран

"Днепр-1": Сарнавский – Адамюк, Дуглас, Сваток, Дубинчак – Батагов (Булеца 46), Кравченко – Тейлор (Назаренко 65), Ди Франко (Вакулко 90), Цуриков – Довбик (Чичиков 71)

Тренер: Игор Йовичевич

Арбитр: Игорь Пасхал

Предупреждения: Ситало 26, Банада 78 - Дубинчак 19, Адамюк 25, Цуриков 56, Сваток 63