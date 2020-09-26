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Александрия - Днепр-1 4:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Йовичевич стартует карьеру в "Днепре-1" с поражения

Александрия - Днепр-1 4:1. Обзор матча и видео голов
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В матче 4-го тура чемпионата Украины "Александрия" на выезде разромила "Днепр-1" со счетом 4:1. Игор Йовичевич дебютировал на посту главного тренера днепрян с поражения. Подопечные Владимира Шарана забили несколько красивых мячей: форвард Безбородько эффектно открыл счет, а фланговый защитник Лучкевич дальним ударом закончил погром гостей.

Чемпионат Украины. Favbet ліга. Четвертый тур
26 сентября. Александрия. Стадион "Ника"
"Александрия" - "Днепр-1" 4:1
Голы: Безбородько 3, Третьяков 37, Сваток 60 аг, Лучкевич 68 – Адамюк 78
"Александрия": Билык - Пашаев, Бабогло, Дубра, Мирошниченко – Лучкевич (Мишенко 82), Гречишкин, Гордиенко (Банада 35), Третьяков – Безбородько (Устименко 16, Грицук 83), Ситало (Довгий 82)
Тренер: Владимир Шаран
"Днепр-1": Сарнавский – Адамюк, Дуглас, Сваток, Дубинчак – Батагов (Булеца 46), Кравченко – Тейлор (Назаренко 65), Ди Франко (Вакулко 90), Цуриков – Довбик (Чичиков 71)
Тренер: Игор Йовичевич
Арбитр: Игорь Пасхал
Предупреждения: Ситало 26, Банада 78 - Дубинчак 19, Адамюк 25, Цуриков 56, Сваток 63

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В статье: ФК Александрия УПЛ СК Днепр-1
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