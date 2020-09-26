Александрия - Днепр-1 4:1. Обзор матча и видео голов

В матче 4-го тура чемпионата Украины "Александрия" на выезде разромила "Днепр-1" со счетом 4:1. Игор Йовичевич дебютировал на посту главного тренера днепрян с поражения. Подопечные Владимира Шарана забили несколько красивых мячей: форвард Безбородько эффектно открыл счет, а фланговый защитник Лучкевич дальним ударом закончил погром гостей.
Чемпионат Украины. Favbet ліга. Четвертый тур
26 сентября. Александрия. Стадион "Ника" "Александрия" - "Днепр-1" 4:1
Голы: Безбородько 3, Третьяков 37, Сваток 60 аг, Лучкевич 68 – Адамюк 78