Александрия - Днепр-1 4:1. Обзор матча и видео голов

В матче 4-го тура чемпионата Украины "Александрия" на выезде разромила "Днепр-1" со счетом 4:1. Игор Йовичевич дебютировал на посту главного тренера днепрян с поражения. Подопечные Владимира Шарана забили несколько красивых мячей: форвард Безбородько эффектно открыл счет, а фланговый защитник Лучкевич дальним ударом закончил погром гостей.

Чемпионат Украины. Favbet ліга. Четвертый тур

26 сентября. Александрия. Стадион "Ника"

"Александрия" - "Днепр-1" 4:1

Голы: Безбородько 3, Третьяков 37, Сваток 60 аг, Лучкевич 68 – Адамюк 78 26 сентября. Александрия. Стадион "Ника"Безбородько 3, Третьяков 37, Сваток 60 аг, Лучкевич 68 – Адамюк 78

"Александрия": Билык - Пашаев, Бабогло, Дубра, Мирошниченко – Лучкевич (Мишенко 82), Гречишкин, Гордиенко (Банада 35), Третьяков – Безбородько (Устименко 16, Грицук 83), Ситало (Довгий 82)

Тренер: Владимир Шаран

"Днепр-1": Сарнавский – Адамюк, Дуглас, Сваток, Дубинчак – Батагов (Булеца 46), Кравченко – Тейлор (Назаренко 65), Ди Франко (Вакулко 90), Цуриков – Довбик (Чичиков 71)

Тренер: Игор Йовичевич

Арбитр: Игорь Пасхал

Предупреждения: Ситало 26, Банада 78 - Дубинчак 19, Адамюк 25, Цуриков 56, Сваток 63