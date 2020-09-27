Шаран – о победе над Днепром-1: Знаем, сколько денег они вложили

Наставник "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал результат матча с "Днепром-1" (4:1) в 4-м туре УПЛ.

"Хотел поздравить болельщиков, которые заждались побед. После игры в раздевалке было хорошее настроение. Ситуация была сложная, и после двух поражений очень хотелось победить серьезного соперника. Знаем, сколько денег вложили в "Днепр-1" в межсезонье. И пришел сейчас новый тренер.

Хотели навязать свою игру, которая, возможно, кому-то не нравится, но главное, что достигли победы.

Играли с двумя форвардами, поменяли схему и играли вперед, действовали агрессивно после тех матчей, где забить не удавалось", - сказал Шаран на послематчевой пресс-конференции.