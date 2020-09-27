  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Йовичевич: Будем разговаривать с руководством Днепра-1 о приобретении новичков
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Йовичевич: Будем разговаривать с руководством Днепра-1 о приобретении новичков

Премьер-лига
(1 голосов)

Хорватский наставник не особо доволен составом команды

Йовичевич: Будем разговаривать с руководством Днепра-1 о приобретении новичков
Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич прокомментировал поражение от "Александрии" (1:4) в 4-м туре УПЛ.

"Счет такой, какой мы и заслужили. Мы неудачно начали первый тайм, быстро пропустили, это повлияло на психологическое состояние команды. Соперник после забитого гола закрылся и искал собственные возможности забить на контратаках. Второй гол со стандартного положения сориентировал соперника на защиту еще больше. Тот фол, возможно, и был сомнительный, но судья его зафиксировал. Во втором тайме мы уже поздно стали остро играть, а соперник использовал стандартные положения, когда концентрация важнее тактических действий.

Есть некоторые позиции, которые мы должны освежить, укрепить, чтобы конкуренция росла, и тогда, с определенным временем, мы сможем решать те задачи, которые поставило перед клубом его руководство. Пока и ребятам нужна адаптация ко мне, и им приспособиться к моим требованиям. Надеюсь, что все будет хорошо. Я видел положительные мысли руководства клуба, что именно они хотят, но для этого мы должны много работать.

Сейчас только познакомился с командой. Прошло пару дней, вживую только увидел их характеристики. Есть дисбаланс в определенных ситуациях, так что впереди очень много работы. Но лучше вот так получить четыре гола в одном матче, чем в четырех матчах по одному. Сейчас сконцентрируемся на кубковую игру, потом на "Ворсклу" в чемпионате, а дальше во время перерыва сможем больше поработать над определенными вещами, которые мы сейчас замечаем", – сказал Йовичевич на пресс-конференции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Александрия СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
K-Spirit (Киев)
27.09.2020 в 10:37
Поторопится бы надо. До закрытия трансферного окна в Украине 3 дня осталось.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...