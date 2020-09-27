Йовичевич: Будем разговаривать с руководством Днепра-1 о приобретении новичков

Главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич прокомментировал поражение от "Александрии" (1:4) в 4-м туре УПЛ.

"Счет такой, какой мы и заслужили. Мы неудачно начали первый тайм, быстро пропустили, это повлияло на психологическое состояние команды. Соперник после забитого гола закрылся и искал собственные возможности забить на контратаках. Второй гол со стандартного положения сориентировал соперника на защиту еще больше. Тот фол, возможно, и был сомнительный, но судья его зафиксировал. Во втором тайме мы уже поздно стали остро играть, а соперник использовал стандартные положения, когда концентрация важнее тактических действий.

Есть некоторые позиции, которые мы должны освежить, укрепить, чтобы конкуренция росла, и тогда, с определенным временем, мы сможем решать те задачи, которые поставило перед клубом его руководство. Пока и ребятам нужна адаптация ко мне, и им приспособиться к моим требованиям. Надеюсь, что все будет хорошо. Я видел положительные мысли руководства клуба, что именно они хотят, но для этого мы должны много работать.

Сейчас только познакомился с командой. Прошло пару дней, вживую только увидел их характеристики. Есть дисбаланс в определенных ситуациях, так что впереди очень много работы. Но лучше вот так получить четыре гола в одном матче, чем в четырех матчах по одному. Сейчас сконцентрируемся на кубковую игру, потом на "Ворсклу" в чемпионате, а дальше во время перерыва сможем больше поработать над определенными вещами, которые мы сейчас замечаем", – сказал Йовичевич на пресс-конференции.