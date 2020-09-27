Премьер-лига
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Мариуполь потерял Кащука как минимум на два месяца
Хавбек серьезно травмировал плечо
Полузащитник "Мариуполя" Алексей Кащук получил повреждение в матче против "Ворсклы" (0:0).
Сегодняшнее медобследование выявило у игрока разрыв акромиально-ключичного сочленения плечевого сустава.
В ближайшее время Кащук пройдет углубленное обследование, после чего будет принято решение о необходимости операции.
Для восстановления 20-летнему хавбеку понадобится как минимум два месяца.
В нынешнем сезоне Кащук сыграл в четырех матчах Премьер-лиги.
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