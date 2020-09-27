Мариуполь потерял Кащука как минимум на два месяца

Полузащитник "Мариуполя" Алексей Кащук получил повреждение в матче против "Ворсклы" (0:0).

Сегодняшнее медобследование выявило у игрока разрыв акромиально-ключичного сочленения плечевого сустава.

В ближайшее время Кащук пройдет углубленное обследование, после чего будет принято решение о необходимости операции.

Для восстановления 20-летнему хавбеку понадобится как минимум два месяца.

В нынешнем сезоне Кащук сыграл в четырех матчах Премьер-лиги.