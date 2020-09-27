Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич рассказал о ничьей с "Ворсклой" (0:0) в 4-м туре УПЛ.

"Матч мне понравился. По накалу, по атакующим действиям, по игре в обороне, считаю, это наша лучшая игра. Было видно, что ребята прибавляют, что они настроены и понимают, что надо делать на футбольном поле, несмотря на свой молодой возраст.

"Ворскла" — это очень атакующая команда. По стилю игры она напоминает "Днепр-1", поэтому нам было где-то легче отладить те моменты в игре, которые помогли нам успешно отзащищаться против схемы "3-4-3". Мы довольны и игрой, и результатом.

Мы довольны результатом. Всегда есть, так скажем, возможности для улучшения. Я не могу говорить, кто больше заслуживал на победу. Пусть об этом рассуждают болельщики. Мы в первую очередь довольны самоотдачей футболистов. Это сейчас главное.

В первых играх мы чувствовали, что команда находится не на том уровне физической подготовке, который мы бы хотели. Сейчас мы уже видим, что ребята выходят на хороший уровень в плане "физики". Это дает возможность нам играть и накрывать соперника высоким прессингом. Когда команда играет с такой интенсивностью на чужой половине поля, то такая игра очень хорошо смотрится. Такой футбол нравится болельщикам, и мы будем стараться и дальше так играть", – сказал Маркевич.