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Гладкий вошел в ТОП-10 бомбардиров чемпионата Украины за все сезоны
Александр не забивал в Украине с 2018-го года
Матч против "Львова" стал знаковым для форварда "Зари" Александра Гладкого. Уже в первом тайме нападающий забил дважды, что позволило ему войти в топ-10 бомбардиров чемпионата Украины за все сезоны.
Сейчас у Гладкого 86 мячей, он уже обошел легенду "Черноморца" и "Зари" Тимерлана Гусейнова. Следующая цель Александра - Сергей Мизин и Марко Девич, которые забили по 90 голов.
Рейтинг ТОП-10
- Максим Шацких 124
- Сергей Ребров - 123
- Евгений Селезнев - 111
- Андрей Воробей - 105
- Андрей Ярмоленко - 99
- Жуниор Мораес - 96
- Александр Гайдаш - 95
- Марко Девич - 90
- Сергей Мизин - 90
- Александр Гладкий - 86
Добавим, что Гладкий проводит 303-й матч в высшем дивизионе чемпионата Украины. В своей карьере он забивал за "Металлист" (1 гол), "Харьков" (14), "Шахтер" (42), "Днепр" (2), "Карпаты" (23), "Черноморец" (2) . Только выступая в "Динамо" Александр не сумел отличиться хотя бы одним мячом.
Напомним, что Гладкий вернулся в Украину после двух лет выступлений в Турции, где он играл за "Ризеспор" и "Адана Демирспор".
Добавим, что после первого тайма "Заря" выигрывает у "Львова" 5: 0. За ходом поединка следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол >>