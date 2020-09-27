Гладкий вошел в ТОП-10 бомбардиров чемпионата Украины за все сезоны

Матч против "Львова" стал знаковым для форварда "Зари" Александра Гладкого. Уже в первом тайме нападающий забил дважды, что позволило ему войти в топ-10 бомбардиров чемпионата Украины за все сезоны.

Сейчас у Гладкого 86 мячей, он уже обошел легенду "Черноморца" и "Зари" Тимерлана Гусейнова. Следующая цель Александра - Сергей Мизин и Марко Девич, которые забили по 90 голов.

Рейтинг ТОП-10

Максим Шацких 124 Сергей Ребров - 123 Евгений Селезнев - 111 Андрей Воробей - 105 Андрей Ярмоленко - 99 Жуниор Мораес - 96 Александр Гайдаш - 95 Марко Девич - 90 Сергей Мизин - 90 Александр Гладкий - 86

Добавим, что Гладкий проводит 303-й матч в высшем дивизионе чемпионата Украины. В своей карьере он забивал за "Металлист" (1 гол), "Харьков" (14), "Шахтер" (42), "Днепр" (2), "Карпаты" (23), "Черноморец" (2) . Только выступая в "Динамо" Александр не сумел отличиться хотя бы одним мячом.

Напомним, что Гладкий вернулся в Украину после двух лет выступлений в Турции, где он играл за "Ризеспор" и "Адана Демирспор".

Добавим, что после первого тайма "Заря" выигрывает у "Львова" 5: 0. За ходом поединка следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол >>