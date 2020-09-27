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Гладкий вошел в ТОП-10 бомбардиров чемпионата Украины за все сезоны

Премьер-лига
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Александр не забивал в Украине с 2018-го года

Гладкий вошел в ТОП-10 бомбардиров чемпионата Украины за все сезоны
UA-Футбол
Новина українською

Матч против "Львова" стал знаковым для форварда "Зари" Александра Гладкого. Уже в первом тайме нападающий забил дважды, что позволило ему войти в топ-10 бомбардиров чемпионата Украины за все сезоны.

Сейчас у Гладкого 86 мячей, он уже обошел легенду "Черноморца" и "Зари" Тимерлана Гусейнова. Следующая цель Александра - Сергей Мизин и Марко Девич, которые забили по 90 голов.

Рейтинг ТОП-10

  1. Максим Шацких 124
  2. Сергей Ребров - 123
  3. Евгений Селезнев - 111
  4. Андрей Воробей - 105
  5. Андрей Ярмоленко - 99
  6. Жуниор Мораес - 96
  7. Александр Гайдаш - 95
  8. Марко Девич - 90
  9. Сергей Мизин - 90
  10. Александр Гладкий - 86

Добавим, что Гладкий проводит 303-й матч в высшем дивизионе чемпионата Украины. В своей карьере он забивал за "Металлист" (1 гол), "Харьков" (14), "Шахтер" (42), "Днепр" (2), "Карпаты" (23), "Черноморец" (2) . Только выступая в "Динамо" Александр не сумел отличиться хотя бы одним мячом.

Напомним, что Гладкий вернулся в Украину после двух лет выступлений в Турции, где он играл за "Ризеспор" и "Адана Демирспор".

Добавим, что после первого тайма "Заря" выигрывает у "Львова" 5: 0. За ходом поединка следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол >>

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В статье: Заря (Луганск) Александр Гладкий ФК Львов
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