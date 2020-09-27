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Львов - Заря 0:5. Ни капли сострадания

Премьер-лига
(4 голосов)

Гладкий вышел в старте и сделал дубль

Львов - Заря 0:5. Ни капли сострадания
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Луганская "Заря" свои первые пункты в текущем сезоне сумела набрать только в третьем туре. Показав солидную игру и нескончаемое желание победить, команда Скрипника отобрала очки у чемпиона и даже могла рассчитывать на большее. Однако одно дело настроиться на игру против "Шахтера" и совсем другое - блистать на дистанции. Свои амбиции и уровень "Заря" должна была подтвердить во Львове, где встречалась с одноименным клубом.

Коллектив Георгия Цецадзе так же пока шел без побед, находясь в секторе зеро после двух сыгранных матчей. "Сине-золотым" до старта сезона пророчили борьбу за выживание и пока что прогнозы сбываются. "Львов" отстает от многих команд по уровню игры, но в душе живет надежда, что когда-то их прорвет. Это вполне могло случиться в сегодняшнем матче. Для этого нужно было, во-первых, грамотно сыграть в обороне, и во-вторых, умело реализовать свои шансы. Что зрители увидели на деле? 0:2 к пятой минуте и полную безнадегу в глазах тренерского штаба хозяев. Они сегодня снова останутся ни с чем.

Говоря выше о надежности обороны, мы негласно подразумевали и качественную игру голкипера. Ведь как все знают, вратарь - это добрая половина команды. Сегодня был явно не день Сергея Литовченко, который пропустил нелепый гол после дальнего удара Юрченко. Можно попытаться списать все на дождь, который залил поле стадиона "Украина" до начала матча, но мы этого делать не будет. Спустя три оборота секундной стрелки удвоил преимущество команды Скрипника Громов, качественно сыгравший на добивании.

Счет 0:2 не приговор, однако в действиях львовского клуба не было ни уверенности, ни класса. Даже наиболее преданные болельщики вряд ли верили в воскресный камбэк, не говоря уже о нейтральных зрителях. А вот "Заря", ударно начав матч, получила отличную возможность сыграть просто в свое удовольствие. В первом таймем окрыленный луганский клуб можно было спутать с "Баварией", которая редко жалеет соперников. Ни капли сострадания. До перерыва они забили еще три гола, доведя счет до неприличного. 5:0 - и у многих в голове зазвучал музыкальный хит группы "Чайф".

Думали мы ничего не скажем о дубле Александра Гладкого? Нет, мы не забыли о легенде украинского чемпионата. Многие ассоциируют карьеру 33-летнего форварда с донецким "Шахтером", однако он немало забивал и во Львове, играя в футболке "Карпат". Сегодня он снова вышел играть в сердце западной Украины и стал игроком матча. Помимо двух забитых, он, в фирменном стиле, несколько эпизодов не реализовал, а также неплохо скидывал на партнеров и отыграл все 90 минут. Как мы и говорили ранее, у 33-летнего форварда еще хватает пороха и он может быть полезным в новой команде.

Второй тайм, на фоне своего предшественника, выглядел не настолько весело и закончился без забитых голов. Однако интересных моментов все равно хватало. Немного выровнял статистику "Львов", который пытался играть активнее на фоне уже сытого соперника. Отметим моменты Шины, который сначала пробил в штангу, а после выстрелил со средней дистанции, заставив вступить в игру Василя. "Заря" также имела шанс еще сильнее посрамить соперника, однако Перовичу и Цыганиску не хватило точности. Скрипник, на удивление многих, не дал сегодня игрового времени молодому Янакову и дебютанту Руфати. Хотя откровенно говоря, даже сам Виктор Анатольевич мог вспомнить молодые годы и выпустить самого себя. И неплохо бы смотрелся на фоне хозяев.

Итог... А нужно ли его подводить при счете 5:0 в пользу одной из команд. Луганский клуб начинает приходить в себя, что очень кстати. Совсем скоро им уже играть в еврокубках и Украине нужно, чтобы все представители готовы были показать свой максимум.

Что на счет игры львовян? В таких случаях лучше промолчать.

Львов. Стадион "Украина"
Главный арбитр: Александр Омельченко (Славянск)
Ассистенты: Ярослав Трехлиб (Днепр), Владимир Жарый (Павлоград)
ФК Львов - Заря 0:5
Голы: Владлен Юрченко 2, Артём Громов 5, Артём Громов 27, Александр Гладкий 33, Александр Гладкий 37
ФК Львов: Сергей Литовченко, Макс Челич, Алвеш дос Сантос Рожерио Шина, Максим Комарец (Максим Грисьо 51), Михкель Айнсалу, Игорь Кошман (Велвес Сантос 73), Назарий Ныч (Донатас Казлаускас 58), Егор Клименчук, Сергей Борзенко (Александр Романчук 58), Юрий Кравчук, Пахтман Филипе
Заря: Никита Шевченко (Никола Василь 46), Владислав Кочергин (Егор Назарина 60), Александр Гладкий, Виталий Вернидуб, Джоель Абу Ханна, Дмитрий Иванисеня (Ловро Цвек 46), Владислав Кабаев (Михайло Перович 71), Артём Громов (Дмитрий Хомченовский 75), Денис Фаворов, Владлен Юрченко, Андрейс Цыганикс
Предупреждения: Егор Клименчук 33, Максим Грисьо 64 - Владислав Кабаев 31, Денис Фаворов 55, Ловро Цвек 83

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В статье: Заря (Луганск) Артем Громов Александр Гладкий ФК Львов Владлен Юрченко
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Комментарии (37)
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Глюк Львів (Лемберг)
27.09.2020 в 17:18
Чайф!
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0
0
Очманілий Заєць (Odessa)
27.09.2020 в 17:09
Не було б "краплі співчуття", привіз би ФКЛ у другому таймі стільки ж, скільки в першому.
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0
0
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Микко82 (Херсон)
27.09.2020 в 16:51
Ще до початку чемпіонату було видно, що ПФКЛ основний претендент на першу лігу.
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+2
0
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ascent (Луксор)
27.09.2020 в 16:51
Был бы вместо Кабаева игрок Динамо, то удалили бы вратаря и назначили пенальти, а так желтая игроку Зари.
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+2
-1
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Kolibri (Киевоград)
27.09.2020 в 16:26
Заря психаула
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+2
-1
Bruce2017 (Philadelphia)
27.09.2020 в 16:30
Нехай покаже це в Европі. В УПЛ героїтися не важка штука. Колос і Десна вже показали.
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+2
-3
Dimka26 (Чернигов)
27.09.2020 в 16:38
Трудно обыгрывать соперников на две головы выше. Шахтер тоже редко обыгырвает клубы выше себя на две головы. Так что.. Клубы сыграли как смогли...
+2
0
Bruce2017 (Philadelphia)
27.09.2020 в 16:58
По любому бажаю удачі Зорі в Европі
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+3
0
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ascent (Луксор)
27.09.2020 в 16:21
С карточками у Зари - беда. Вчера Динамо судили по-другому...
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+4
-2
Лекарь (село Дарница)
27.09.2020 в 17:04
Без Динамо и жизни нет бедному кротейке. Я бы посмотрел, как вас сегодня будут судить, чтобы высказаться предметно. Но увы, твой ахметка оставил меня без футбола.
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+1
-1
Bogdan36 (Kiev)
27.09.2020 в 16:19
Всех болельщиков "Зари" поздравляю с этой долгожданной Победой!!!Сейчас просто важен результат.Гладкий молодец, 2 гола, глядишь в ближайших турах ещё забьёт 5 и выйдет на чистое восьмое место!)
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+2
0
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ascent (Луксор)
27.09.2020 в 16:16
Опять же мы увидели интересную игру в исполнении Зари.
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+4
-1
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Prideman (Lviv)
27.09.2020 в 16:14
В принципі все було зрозуміло ....після 5хв., коли рахунок був уже 0:2. І проблема не у воротарі, а у керівництві. Риба гниє з голови.
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+4
0
Конфуцій (Львів)
27.09.2020 в 16:13
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+1
-2
+48729424520 (Chelm)
27.09.2020 в 16:09
позорище ---- вторые карпаты....смотреть тошно ,где таких дебилов набирают....
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+3
0
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Drovko (Lviv)
27.09.2020 в 16:08
В мене особисто сумнівів немає хто цього сезону вилетить. Хочеться "подякувати" Копитко і ко, що вони зробили з команди посміховисько. Добре хоч оте ПФК вліпили, хоч не асоціюється зі справжнім ФК Львів. Він не заслужив такої ганьби. Про будівництво грузином команди розказуйте дурнішим за себе.
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+5
-4
Dimka26 (Чернигов)
27.09.2020 в 16:22
помнится. не так давно ты поддерживал руководство и все их схемы захода в премьер лигу через верес. а сейчас другое говоришь.
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+4
-2
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ПетроФ (Луцьк)
27.09.2020 в 16:25
це ж дровко. песик який виляє хвостиком перед тими хто його кормить)
+1
-2
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Prideman (Lviv)
27.09.2020 в 16:28
Ти щось поплутав. Я лише говорив, що рокіровка з Вересом це суто була ініціатива Копитка, а не команди, тієї команди, яка грала тоді у 2 лізі і яку фінансував Михайлів. І керівництво, яке не визнає історії клубу, забрало з емблеми рік заснування, вставило оте незрозуміле ПФК я не підтримував ніколи.
+1
-2
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Drovko (Lviv)
27.09.2020 в 16:32
петро не суди про всіх по собі...я ні перед ким не виляю
+2
-2
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Drovko (Lviv)
27.09.2020 в 16:34
я відповів Dimka26 (Чернигов) , але чомусь вибило прайдеман. Перезавантажив і все ок
+1
-2
Dimka26 (Чернигов)
27.09.2020 в 16:37
ПФК Львов по справедливости вообще не должно было быть в вышке. Они зашли туда мутно. Какая разница чья инициатива, если ты все равно болел за этот клуб. Получается, он ненастоящий, но ты за него болел.
+1
-2
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Drovko (Lviv)
27.09.2020 в 16:50
Дімка, а я і не заперечував ніколи, що вони увійшли в УПЛ не по спортивному принципу. Але що значить яка різниця? Хіба клуб винен в тому, що тодішній власник Вереса вирішив провести таку оборудку? Я вболівав за ФК Львів і вболіваю зараз. Але за ФК , не за ПФК. ФК Львова зараз немає в УПЛ.
+1
0
Конфуцій (Львів)
27.09.2020 в 16:57
Бровко, але ти заспівав...))) яка команда, такий і вболівальник)) єдиний плюс, це хороший настрій кожних вихідних від рахунку матчу за участі ФеКаЛів
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+1
-1
Bruce2017 (Philadelphia)
27.09.2020 в 17:02
Конфуцій, там є окрема гілка для твоєї команди. Здається 1:1. Теж болото що і тут.
+2
-1
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Drovko (Lviv)
27.09.2020 в 17:08
Це ти про яку команду і вболівальників?) Який би ПФК Львів не був, але він хоч дограє чемпіонат, а не тупо зливається. Чим твої убогі КЛ кращі?
+1
0
Глюк Львів (Лемберг)
27.09.2020 в 17:18
Бровко, а якщо не дограє?)))
0
0
Pixelsavenue (Kiev)
27.09.2020 в 16:00
Какой смысл существования это команды? ни игры, ни болельщиков
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+10
-1
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usovvictor (Kharkov)
27.09.2020 в 16:00
...Львов, ну нельзя так играть как телята, Заря перехватывала почти все, ну что вы! Ну научите хоть какой то элементарной тактике ребят, я не про позор говорю, про элементарную игровую практику - вы же в высшей лиге. Чем тренер думает - за ребят обидно...
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+5
0
Bruce2017 (Philadelphia)
27.09.2020 в 16:02
Зливають горе "треніра"
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+5
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
27.09.2020 в 16:04
...да его близко к футболу нельзя подпускать кроме как болельщика...
+4
0
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Hugo64 (PARIS)
27.09.2020 в 16:00
фкл перегорели после матча с Ш- ЗАРЯ второй тайм ходила по полю- практически не атакуя- замены.- неплохо назарина-даже немного лучше чем кочергин- цвек? ужас. фаворов никак не может стабильно играть- вначале матча пару раз обрезался и только то львоов как то не мог воспользоватся- перович- это КТО? такой моментище и ничего - а в остальном даже до мяча не дотрагивался- ГЛАДКИЙ- это просто форвард- ходя очень много и пытается отдавать пасы неберя на себя игру-А ЖАЛЬ.
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+2
0
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Spokoyno (Киев)
27.09.2020 в 15:57
Відігралися на кошенятах ЗаоДНО і показали, яке ДНО ФКЛ... Рванули з Динамо, не виключено що за подачку, і згоріли на пару матчів
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+6
0
v_chanas@wp.pl (Warszawa)
27.09.2020 в 15:57
Ця гівняна команда ганьбить Львів. Нехай грають у Рівному. Ганьба!!!
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+3
-2
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Prideman (Lviv)
27.09.2020 в 16:19
Ти ж раніше кричав, і не тільки ти, що то не львівська команда. Визначтеся нарешті.
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+3
0
Damien (Kyiv)
27.09.2020 в 15:55
После первого тайма подумалось, что будет минимум 0:8
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+7
0
Bruce2017 (Philadelphia)
27.09.2020 в 16:01
Пожаліли однии словом колгоспну отару на чолі грузинського болота.
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+5
0


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