Львов - Заря 0:5. Ни капли сострадания

Луганская "Заря" свои первые пункты в текущем сезоне сумела набрать только в третьем туре. Показав солидную игру и нескончаемое желание победить, команда Скрипника отобрала очки у чемпиона и даже могла рассчитывать на большее. Однако одно дело настроиться на игру против "Шахтера" и совсем другое - блистать на дистанции. Свои амбиции и уровень "Заря" должна была подтвердить во Львове, где встречалась с одноименным клубом.

Коллектив Георгия Цецадзе так же пока шел без побед, находясь в секторе зеро после двух сыгранных матчей. "Сине-золотым" до старта сезона пророчили борьбу за выживание и пока что прогнозы сбываются. "Львов" отстает от многих команд по уровню игры, но в душе живет надежда, что когда-то их прорвет. Это вполне могло случиться в сегодняшнем матче. Для этого нужно было, во-первых, грамотно сыграть в обороне, и во-вторых, умело реализовать свои шансы. Что зрители увидели на деле? 0:2 к пятой минуте и полную безнадегу в глазах тренерского штаба хозяев. Они сегодня снова останутся ни с чем.

Говоря выше о надежности обороны, мы негласно подразумевали и качественную игру голкипера. Ведь как все знают, вратарь - это добрая половина команды. Сегодня был явно не день Сергея Литовченко, который пропустил нелепый гол после дальнего удара Юрченко. Можно попытаться списать все на дождь, который залил поле стадиона "Украина" до начала матча, но мы этого делать не будет. Спустя три оборота секундной стрелки удвоил преимущество команды Скрипника Громов, качественно сыгравший на добивании.

Счет 0:2 не приговор, однако в действиях львовского клуба не было ни уверенности, ни класса. Даже наиболее преданные болельщики вряд ли верили в воскресный камбэк, не говоря уже о нейтральных зрителях. А вот "Заря", ударно начав матч, получила отличную возможность сыграть просто в свое удовольствие. В первом таймем окрыленный луганский клуб можно было спутать с "Баварией", которая редко жалеет соперников. Ни капли сострадания. До перерыва они забили еще три гола, доведя счет до неприличного. 5:0 - и у многих в голове зазвучал музыкальный хит группы "Чайф".

Думали мы ничего не скажем о дубле Александра Гладкого? Нет, мы не забыли о легенде украинского чемпионата. Многие ассоциируют карьеру 33-летнего форварда с донецким "Шахтером", однако он немало забивал и во Львове, играя в футболке "Карпат". Сегодня он снова вышел играть в сердце западной Украины и стал игроком матча. Помимо двух забитых, он, в фирменном стиле, несколько эпизодов не реализовал, а также неплохо скидывал на партнеров и отыграл все 90 минут. Как мы и говорили ранее, у 33-летнего форварда еще хватает пороха и он может быть полезным в новой команде.

Второй тайм, на фоне своего предшественника, выглядел не настолько весело и закончился без забитых голов. Однако интересных моментов все равно хватало. Немного выровнял статистику "Львов", который пытался играть активнее на фоне уже сытого соперника. Отметим моменты Шины, который сначала пробил в штангу, а после выстрелил со средней дистанции, заставив вступить в игру Василя. "Заря" также имела шанс еще сильнее посрамить соперника, однако Перовичу и Цыганиску не хватило точности. Скрипник, на удивление многих, не дал сегодня игрового времени молодому Янакову и дебютанту Руфати. Хотя откровенно говоря, даже сам Виктор Анатольевич мог вспомнить молодые годы и выпустить самого себя. И неплохо бы смотрелся на фоне хозяев.

Итог... А нужно ли его подводить при счете 5:0 в пользу одной из команд. Луганский клуб начинает приходить в себя, что очень кстати. Совсем скоро им уже играть в еврокубках и Украине нужно, чтобы все представители готовы были показать свой максимум.

Что на счет игры львовян? В таких случаях лучше промолчать.

Львов. Стадион "Украина"

Главный арбитр: Александр Омельченко (Славянск)

Ассистенты: Ярослав Трехлиб (Днепр), Владимир Жарый (Павлоград)

ФК Львов - Заря 0:5

Голы: Владлен Юрченко 2, Артём Громов 5, Артём Громов 27, Александр Гладкий 33, Александр Гладкий 37

ФК Львов: Сергей Литовченко, Макс Челич, Алвеш дос Сантос Рожерио Шина, Максим Комарец (Максим Грисьо 51), Михкель Айнсалу, Игорь Кошман (Велвес Сантос 73), Назарий Ныч (Донатас Казлаускас 58), Егор Клименчук, Сергей Борзенко (Александр Романчук 58), Юрий Кравчук, Пахтман Филипе

Заря: Никита Шевченко (Никола Василь 46), Владислав Кочергин (Егор Назарина 60), Александр Гладкий, Виталий Вернидуб, Джоель Абу Ханна, Дмитрий Иванисеня (Ловро Цвек 46), Владислав Кабаев (Михайло Перович 71), Артём Громов (Дмитрий Хомченовский 75), Денис Фаворов, Владлен Юрченко, Андрейс Цыганикс

Предупреждения: Егор Клименчук 33, Максим Грисьо 64 - Владислав Кабаев 31, Денис Фаворов 55, Ловро Цвек 83