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Палкин: Никогда не видел таких академий, как у Руха

Премьер-лига
(3 голосов)

Гендир "Шахтера" оценил инфраструктуру "Руха"

Палкин: Никогда не видел таких академий, как у Руха
Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин по приглашению президента "Руха" Григория Козловского посетил академию львовского клуба.

"Если бы мне раньше показали фотографию этого объекта, то я сказал бы, что такой проект вообще невозможно реализовать. Это что-то фантастическое, что-то вроде космоса. Когда Григорий Козловский пригласил меня сюда и я увидел это все своими глазами, я был шокирован. Это даже не европейский уровень, а нечто большее. В мире таких академий я не видел. Команда, которая будет работать в такой инфраструктуре, должна быть на первом месте в чемпионате. Тренироваться, жить и работать в таких условиях – это роскошь. У меня не осталось слов после увиденного. Только одни эмоции. Чтобы мне это все переварить, нужно еще много времени.

В нашей стране никто такого масштабного строительства не ведет. Инфраструктура этого объекта включает в себя не только спортивную составляющую, но и различные развлечения и элементы отдыха. Честь и хвала президенту "Руха", который это все строит. Уверен, что в ближайшем будущем это все будет введено в эксплуатацию. Даже после того, что я увидел, мне трудно понять, как здесь все реализовывалось", – цитирует Палкина сайт "Руха".

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В статье: Сергей Палкин Рух (Львов)
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
27.09.2020 в 15:52
Такая оценка специалиста многого стоит
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