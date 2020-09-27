Палкин: Никогда не видел таких академий, как у Руха

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин по приглашению президента "Руха" Григория Козловского посетил академию львовского клуба.

"Если бы мне раньше показали фотографию этого объекта, то я сказал бы, что такой проект вообще невозможно реализовать. Это что-то фантастическое, что-то вроде космоса. Когда Григорий Козловский пригласил меня сюда и я увидел это все своими глазами, я был шокирован. Это даже не европейский уровень, а нечто большее. В мире таких академий я не видел. Команда, которая будет работать в такой инфраструктуре, должна быть на первом месте в чемпионате. Тренироваться, жить и работать в таких условиях – это роскошь. У меня не осталось слов после увиденного. Только одни эмоции. Чтобы мне это все переварить, нужно еще много времени.

В нашей стране никто такого масштабного строительства не ведет. Инфраструктура этого объекта включает в себя не только спортивную составляющую, но и различные развлечения и элементы отдыха. Честь и хвала президенту "Руха", который это все строит. Уверен, что в ближайшем будущем это все будет введено в эксплуатацию. Даже после того, что я увидел, мне трудно понять, как здесь все реализовывалось", – цитирует Палкина сайт "Руха".