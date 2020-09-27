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Цецадзе отсутствует на матче Львов – Заря из-за коронавируса
Наставник подхватил COVID-19
Сегодня "Львов" в четвертом туре УПЛ дома принимает "Зарю" (счет 0:5 на 88-й минуте).
На скамейке запасных хозяев отсутствует главный тренер "Львова" Георгий Цецадзе. Вместо него командой руководит тренер по физподготовке Теймураз Лордкипанидзе.
По информации Sport.ua, Цецадзе не присутствует на лавке запасных из-за коронавируса.
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