В ожидании Срны: о настоящем и надуманном кризисах донецкого Шахтера

Как ни крути, а уже очень давно игра и результаты "Шахтера" не вызывали так много вопросов у болельщиков, как сегодня.

Это же не шутки: "Горняки" выиграли только 2 из 5 последних матчей в УПЛ, плюс уже традиционно отдали "Динамо" Суперкубок Украины. А еще раньше были больно биты "Интером" в полуфинале Лиги Европы. Ну и вдобавок проиграли в спарринге "Олимпику".

Последний раз команда переживала такую ​​серию неудач в конце 2014-го, когда на Донбассе разрывались снаряды, шли в атаку солдаты, и "Шахтер", а может и вся Украина висели на волоске. Команда тогда еще Мирчи Луческу играла на стадионе Банникова, и критиковать ее за неудачи с "Зарей", "Динамо" или "Днепром" не хотелось.

Другое дело сегодня. "Шахтер" давно адаптировался к новому статусу, даже на НСК переехал, и вообще последние годы его доминирование в УПЛ не вызывало малейших вопросов. И тут вдруг такое.

За последнюю неделю-две пришлось прочитать не менее пяти огненных статей, где Луиша Каштру критиковали от первой буквы до последней. Мол, и некомпетентен, и не уровень клуба, и неудачи на его совести.

Появилось и много адептов теории "багажа Луческу", которая родилась, как только Мистер возглавил "Динамо". До этого в течение четырех лет ни о каком багаже никто не вспоминал, но как только Луческу победил "Шахтер" в Суперкубке, так сразу и багаж его нашелся.

Хотя, если серьезно, посмотрите в сторону Европы - у какой из команд, игравшей в августовских финалах восьми ЛЧ и ЛЕ сейчас нет игровых проблем? "Лион" набрал 5 очков в стартовых 4 турах Лиги 1, у "ПСЖ" на том же отрезке 6 баллов; уже потерял первые очки "Лейпциг"; мучается в АПЛ "Манчестер Юнайтед"; "Интер" едва не проиграл 37-летнему Рибери; "Барса" и "Севилья" еще не начали новый сезон.

Фактически, на том же уровне осталась одна "Бавария", и то только потому, что не форсировала подготовку к ЛЧ, а просто играла там в свой привычный футбол. И даже так растоптала всех на пути к трофею.

А вот "ПСЖ", "Лион" или "Шахтер" действовали иначе - они сознательно выходили на пик формы к еврокубковым матчам, и сейчас, что совершенно логично, переживают функциональный спад. Когда он закончится - точно могут сказать разве тренеры по физподготовке каждой из команд. Ну и еще помочь безболезненно пройти сложный этап могли трансферы, а их у "Горняков" тоже не было.

И какие претензии могут быть к Каштру в таких условиях? Он, как и любой на его месте, сделал ставку на еврокубки, дошел там до полуфинала. Между прочим, до этого лишь Луческу удавалось что-то подобное с "Горняками". А то, что потом команда сдулась физически - иначе и быть не могло. Португалец - тренер, а не фокусник.

С другой стороны, если "сентябрьский" кризис в "Шахтере" действительно надуман, и уже в октябре-ноябре имеет все шансы кануть в Лету, то другой, ползучий кризис в клубе все-таки существует. И он подтачивает силы команды уже достаточно давно.

Посмотрите на состав "Шахтера": он на 90% состоит из представителей двух возрастных групп. Одна, как Тайсон, Пятов, Степаненко, Марлос, Мораес, подзабытый Дентиньо - это игроки от 31 года и старше. С другой стороны, в команде собрано немало молодежи до 22 лет - это Тете, Соломон, Додо, Витао, Маркос Антонио, Фернандо, Маркиньос Сиприано. Украину в этой группе представляют Трубин и Бондарь.

На выходе мы получаем коллектив, где одна половина команды уже деградирует физически, теряет в скорости, концентрации, тогда как другая ментально еще не готова ее заменить.

