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В ожидании Срны: о настоящем и надуманном кризисах донецкого Шахтера

Премьер-лига
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По мотивам сентябрьских проблем в лагере чемпиона

В ожидании Срны: о настоящем и надуманном кризисах донецкого Шахтера
Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Как ни крути, а уже очень давно игра и результаты "Шахтера" не вызывали так много вопросов у болельщиков, как сегодня.

Это же не шутки: "Горняки" выиграли только 2 из 5 последних матчей в УПЛ, плюс уже традиционно отдали "Динамо" Суперкубок Украины. А еще раньше были больно биты "Интером" в полуфинале Лиги Европы. Ну и вдобавок проиграли в спарринге "Олимпику".

Последний раз команда переживала такую ​​серию неудач в конце 2014-го, когда на Донбассе разрывались снаряды, шли в атаку солдаты, и "Шахтер", а может и вся Украина висели на волоске. Команда тогда еще Мирчи Луческу играла на стадионе Банникова, и критиковать ее за неудачи с "Зарей", "Динамо" или "Днепром" не хотелось.

Другое дело сегодня. "Шахтер" давно адаптировался к новому статусу, даже на НСК переехал, и вообще последние годы его доминирование в УПЛ не вызывало малейших вопросов. И тут вдруг такое.

***

За последнюю неделю-две пришлось прочитать не менее пяти огненных статей, где Луиша Каштру критиковали от первой буквы до последней. Мол, и некомпетентен, и не уровень клуба, и неудачи на его совести.

В ожидании Срны: о настоящем и надуманном кризисах донецкого Шахтера - изображение 1

Появилось и много адептов теории "багажа Луческу", которая родилась, как только Мистер возглавил "Динамо". До этого в течение четырех лет ни о каком багаже никто не вспоминал, но как только Луческу победил "Шахтер" в Суперкубке, так сразу и багаж его нашелся.

Хотя, если серьезно, посмотрите в сторону Европы - у какой из команд, игравшей в августовских финалах восьми ЛЧ и ЛЕ сейчас нет игровых проблем? "Лион" набрал 5 очков в стартовых 4 турах Лиги 1, у "ПСЖ" на том же отрезке 6 баллов; уже потерял первые очки "Лейпциг"; мучается в АПЛ "Манчестер Юнайтед"; "Интер" едва не проиграл 37-летнему Рибери; "Барса" и "Севилья" еще не начали новый сезон.

Фактически, на том же уровне осталась одна "Бавария", и то только потому, что не форсировала подготовку к ЛЧ, а просто играла там в свой привычный футбол. И даже так растоптала всех на пути к трофею.

А вот "ПСЖ", "Лион" или "Шахтер" действовали иначе - они сознательно выходили на пик формы к еврокубковым матчам, и сейчас, что совершенно логично, переживают функциональный спад. Когда он закончится - точно могут сказать разве тренеры по физподготовке каждой из команд. Ну и еще помочь безболезненно пройти сложный этап могли трансферы, а их у "Горняков" тоже не было.

В ожидании Срны: о настоящем и надуманном кризисах донецкого Шахтера - изображение 2

И какие претензии могут быть к Каштру в таких условиях? Он, как и любой на его месте, сделал ставку на еврокубки, дошел там до полуфинала. Между прочим, до этого лишь Луческу удавалось что-то подобное с "Горняками". А то, что потом команда сдулась физически - иначе и быть не могло. Португалец - тренер, а не фокусник.

***

С другой стороны, если "сентябрьский" кризис в "Шахтере" действительно надуман, и уже в октябре-ноябре имеет все шансы кануть в Лету, то другой, ползучий кризис в клубе все-таки существует. И он подтачивает силы команды уже достаточно давно.

Посмотрите на состав "Шахтера": он на 90% состоит из представителей двух возрастных групп. Одна, как Тайсон, Пятов, Степаненко, Марлос, Мораес, подзабытый Дентиньо - это игроки от 31 года и старше. С другой стороны, в команде собрано немало молодежи до 22 лет - это Тете, Соломон, Додо, Витао, Маркос Антонио, Фернандо, Маркиньос Сиприано. Украину в этой группе представляют Трубин и Бондарь.

На выходе мы получаем коллектив, где одна половина команды уже деградирует физически, теряет в скорости, концентрации, тогда как другая ментально еще не готова ее заменить.

Это прекрасно видно на примере вратарей: 36-летний Пятов ошибается в передачах, много пропускает, но 19-летний Трубин не пользуется предоставленными шансами и привозит еще больше. Он не готов менять ветерана, которого пора менять. И для команды это большая проблема.

У "Шахтера" такая ситуация на очень многих позициях, и все потому, что игроков максимально продуктивного возраста - от 23 до 29 лет - в старте очень мало. Прямо сейчас это лишь Матвиенко (24), Кривцов (29) и Алан Патрик (29). Остальные - либо слишком старые, или слишком молодые.

Причины образования такой возрастной дыры разные, и винить в ней клубный менеджмент не приходится. Просто "shit happens", как говорят англичане. Еще 5-6 лет назад "Горняки" имели топ-игроков 1990-93 годов рождения, но Фред, Бернард, Феррейра решили делать карьеру на Западе. Время показало, что для АПЛ и Примеры они были слабоваты, но можем ли мы осуждать ребят за то, что они решили рискнуть?

В ожидании Срны: о настоящем и надуманном кризисах донецкого Шахтера - изображение 3

Скорее всего, они бы не ушли, если бы УПЛ осталась на довоенном уровне, но история не знает сослагательного наклонения. Мы никогда не узнаем, какими футболистами могли бы стать Виталий Виценец и Максим Малышев, если бы не травмы. И вряд ли кто-то нам когда-то расскажет начистоту, что помешало сделать шаг вперед Виктору Коваленко, Андрею Борячуку, Никите Шевченко, Велингтону Нему.

***

Очень много факторов сошлись одновременно - и так "Шахтер" потерял целое поколение. И хотя Марлос, Тайсон и Степаненко долго маскировали проблему своим мастерством, час расплаты за старые ошибки уже близко. "Горняки" входят в зону турбулентности.

Нет, это не приведет к 10-му месту в УПЛ - наша лига слаба, и как только команда Луиша Каштру немного отдышится, она обязательно начнет побеждать.

А вот при серьезном уровне оппозиции "Шахтер" будет буксовать. Собственно, он уже буксует. Мирча Луческу организует бывшему клубу проблемы с большим удовольствием, но не думайте, что только опыт румынского тренера сейчас на стороне "Динамо". Посмотрите на состав киевлян - Кендзере и Вербичу по 26, Де Пене 28, Сидорчуку 29, Цыганкову скоро стукнет 23. Эта команда должна играть или сейчас, или уже никогда.

В ожидании Срны: о настоящем и надуманном кризисах донецкого Шахтера - изображение 4

У "Шахтера" ситуация другая - на данном этапе ему нужны изменения, время и право на ошибку. Марлос и Тайсон прямо сейчас могут выиграть для команды больше матчей, чем Тете и Соломон, но, если молодежь будет сидеть, она никогда не дорастет до уровня ветеранов. Игровое время и набитые шишки - вот и весь секрет взросления в футболе.

Вот поэтому Каштру для "Шахтера" и не вариант. Он добротный тренер, который умеет добиваться результата с кадрами, которые ему вручили. Полуфинал ЛЕ - это серьезно, кто бы там что не говорил. Но для проведения структурных, глубоких изменений португалец не годится. Его заклюют после 2-3 неудач, и он об этом знает. Поэтому во всех мало-мальски серьезных матчах он ставит исключительно на проверенные кадры.

Проводником решительных изменений, которые непременно сопровождаются нестабильными результатами, может быть либо топ-тренер с огромным авторитетом, или легенда клуба. Мойеса уволили из "МЮ" за то, что простили Сульшеру, и в данном контексте очень перспективно выглядит кандидатура Дарио Срны, который уже заждался шанса. Каштру сейчас имеет власть разве что над тренировочным процессом. Срна благодаря своему бэкграунду может получить гораздо больше.

***

И вот когда это произойдет, когда "Шахтер" возглавит культовый для клуба человек - вот тогда станет действительно интересно.

В ожидании Срны: о настоящем и надуманном кризисах донецкого Шахтера - изображение 5

А к тому времени Каштру будет изо всех сил консервировать ситуацию и выжимать последние соки из игроков, которые уже выжатые на 95%. Возможно, их даже хватит на еще одну победу в УПЛ. Но ползучий кризис это не остановит. Он будет и дальше подтачивать команду - когда слабее, когда сильнее, но непрерывно.

А потом бах - и вчерашние гении получают 2:8 только потому, что постарели и вовремя не ушли. Хороший урок для всех. Жаль, что люди на чужих ошибках никогда не учатся.

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В статье: Тайсон Дарио Срна Марлос Шахтер (Донецк) Манор Соломон Тете Луиш Каштру
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.09.2020 в 17:26
Появилось и много адептов теории "багажа Луческу", которая родилась, как только Мистер возглавил "Динамо". До этого в течение четырех лет ни о каком багаже никто не вспоминал (с) та ну???))) автор, видимо, мало читал)))
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