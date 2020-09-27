В ожидании Срны: о настоящем и надуманном кризисах донецкого Шахтера

Как ни крути, а уже очень давно игра и результаты "Шахтера" не вызывали так много вопросов у болельщиков, как сегодня.

Это же не шутки: "Горняки" выиграли только 2 из 5 последних матчей в УПЛ, плюс уже традиционно отдали "Динамо" Суперкубок Украины. А еще раньше были больно биты "Интером" в полуфинале Лиги Европы. Ну и вдобавок проиграли в спарринге "Олимпику".

Последний раз команда переживала такую ​​серию неудач в конце 2014-го, когда на Донбассе разрывались снаряды, шли в атаку солдаты, и "Шахтер", а может и вся Украина висели на волоске. Команда тогда еще Мирчи Луческу играла на стадионе Банникова, и критиковать ее за неудачи с "Зарей", "Динамо" или "Днепром" не хотелось.

Другое дело сегодня. "Шахтер" давно адаптировался к новому статусу, даже на НСК переехал, и вообще последние годы его доминирование в УПЛ не вызывало малейших вопросов. И тут вдруг такое.

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За последнюю неделю-две пришлось прочитать не менее пяти огненных статей, где Луиша Каштру критиковали от первой буквы до последней. Мол, и некомпетентен, и не уровень клуба, и неудачи на его совести.

Появилось и много адептов теории "багажа Луческу", которая родилась, как только Мистер возглавил "Динамо". До этого в течение четырех лет ни о каком багаже никто не вспоминал, но как только Луческу победил "Шахтер" в Суперкубке, так сразу и багаж его нашелся.

Хотя, если серьезно, посмотрите в сторону Европы - у какой из команд, игравшей в августовских финалах восьми ЛЧ и ЛЕ сейчас нет игровых проблем? "Лион" набрал 5 очков в стартовых 4 турах Лиги 1, у "ПСЖ" на том же отрезке 6 баллов; уже потерял первые очки "Лейпциг"; мучается в АПЛ "Манчестер Юнайтед"; "Интер" едва не проиграл 37-летнему Рибери; "Барса" и "Севилья" еще не начали новый сезон.

Фактически, на том же уровне осталась одна "Бавария", и то только потому, что не форсировала подготовку к ЛЧ, а просто играла там в свой привычный футбол. И даже так растоптала всех на пути к трофею.

А вот "ПСЖ", "Лион" или "Шахтер" действовали иначе - они сознательно выходили на пик формы к еврокубковым матчам, и сейчас, что совершенно логично, переживают функциональный спад. Когда он закончится - точно могут сказать разве тренеры по физподготовке каждой из команд. Ну и еще помочь безболезненно пройти сложный этап могли трансферы, а их у "Горняков" тоже не было.

И какие претензии могут быть к Каштру в таких условиях? Он, как и любой на его месте, сделал ставку на еврокубки, дошел там до полуфинала. Между прочим, до этого лишь Луческу удавалось что-то подобное с "Горняками". А то, что потом команда сдулась физически - иначе и быть не могло. Португалец - тренер, а не фокусник.

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С другой стороны, если "сентябрьский" кризис в "Шахтере" действительно надуман, и уже в октябре-ноябре имеет все шансы кануть в Лету, то другой, ползучий кризис в клубе все-таки существует. И он подтачивает силы команды уже достаточно давно.

Посмотрите на состав "Шахтера": он на 90% состоит из представителей двух возрастных групп. Одна, как Тайсон, Пятов, Степаненко, Марлос, Мораес, подзабытый Дентиньо - это игроки от 31 года и старше. С другой стороны, в команде собрано немало молодежи до 22 лет - это Тете, Соломон, Додо, Витао, Маркос Антонио, Фернандо, Маркиньос Сиприано. Украину в этой группе представляют Трубин и Бондарь.

На выходе мы получаем коллектив, где одна половина команды уже деградирует физически, теряет в скорости, концентрации, тогда как другая ментально еще не готова ее заменить.

#CM2018 My champion Gerson Rodrigues was about to make the surprise in Toulouse, playing the ways he likes. #FRALUX #Telstar1963NV pic.twitter.com/yBwwMdUHQ2 — Ahmed Nouma (@ahmednouma) September 4, 2017

Это прекрасно видно на примере вратарей: 36-летний Пятов ошибается в передачах, много пропускает, но 19-летний Трубин не пользуется предоставленными шансами и привозит еще больше. Он не готов менять ветерана, которого пора менять. И для команды это большая проблема.

У "Шахтера" такая ситуация на очень многих позициях, и все потому, что игроков максимально продуктивного возраста - от 23 до 29 лет - в старте очень мало. Прямо сейчас это лишь Матвиенко (24), Кривцов (29) и Алан Патрик (29). Остальные - либо слишком старые, или слишком молодые.

Причины образования такой возрастной дыры разные, и винить в ней клубный менеджмент не приходится. Просто "shit happens", как говорят англичане. Еще 5-6 лет назад "Горняки" имели топ-игроков 1990-93 годов рождения, но Фред, Бернард, Феррейра решили делать карьеру на Западе. Время показало, что для АПЛ и Примеры они были слабоваты, но можем ли мы осуждать ребят за то, что они решили рискнуть?

Скорее всего, они бы не ушли, если бы УПЛ осталась на довоенном уровне, но история не знает сослагательного наклонения. Мы никогда не узнаем, какими футболистами могли бы стать Виталий Виценец и Максим Малышев, если бы не травмы. И вряд ли кто-то нам когда-то расскажет начистоту, что помешало сделать шаг вперед Виктору Коваленко, Андрею Борячуку, Никите Шевченко, Велингтону Нему.

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Очень много факторов сошлись одновременно - и так "Шахтер" потерял целое поколение. И хотя Марлос, Тайсон и Степаненко долго маскировали проблему своим мастерством, час расплаты за старые ошибки уже близко. "Горняки" входят в зону турбулентности.

Нет, это не приведет к 10-му месту в УПЛ - наша лига слаба, и как только команда Луиша Каштру немного отдышится, она обязательно начнет побеждать.

А вот при серьезном уровне оппозиции "Шахтер" будет буксовать. Собственно, он уже буксует. Мирча Луческу организует бывшему клубу проблемы с большим удовольствием, но не думайте, что только опыт румынского тренера сейчас на стороне "Динамо". Посмотрите на состав киевлян - Кендзере и Вербичу по 26, Де Пене 28, Сидорчуку 29, Цыганкову скоро стукнет 23. Эта команда должна играть или сейчас, или уже никогда.

У "Шахтера" ситуация другая - на данном этапе ему нужны изменения, время и право на ошибку. Марлос и Тайсон прямо сейчас могут выиграть для команды больше матчей, чем Тете и Соломон, но, если молодежь будет сидеть, она никогда не дорастет до уровня ветеранов. Игровое время и набитые шишки - вот и весь секрет взросления в футболе.

Вот поэтому Каштру для "Шахтера" и не вариант. Он добротный тренер, который умеет добиваться результата с кадрами, которые ему вручили. Полуфинал ЛЕ - это серьезно, кто бы там что не говорил. Но для проведения структурных, глубоких изменений португалец не годится. Его заклюют после 2-3 неудач, и он об этом знает. Поэтому во всех мало-мальски серьезных матчах он ставит исключительно на проверенные кадры.

Проводником решительных изменений, которые непременно сопровождаются нестабильными результатами, может быть либо топ-тренер с огромным авторитетом, или легенда клуба. Мойеса уволили из "МЮ" за то, что простили Сульшеру, и в данном контексте очень перспективно выглядит кандидатура Дарио Срны, который уже заждался шанса. Каштру сейчас имеет власть разве что над тренировочным процессом. Срна благодаря своему бэкграунду может получить гораздо больше.

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И вот когда это произойдет, когда "Шахтер" возглавит культовый для клуба человек - вот тогда станет действительно интересно.

А к тому времени Каштру будет изо всех сил консервировать ситуацию и выжимать последние соки из игроков, которые уже выжатые на 95%. Возможно, их даже хватит на еще одну победу в УПЛ. Но ползучий кризис это не остановит. Он будет и дальше подтачивать команду - когда слабее, когда сильнее, но непрерывно.

А потом бах - и вчерашние гении получают 2:8 только потому, что постарели и вовремя не ушли. Хороший урок для всех. Жаль, что люди на чужих ошибках никогда не учатся.