Могло быть еще больше голов. Омельченко не назначил в пользу Зари два пенальти в матче со Львовом

Обычно, когда футбол односторонний, когда в матче нет интриги и напряжения, как сегодня во Львове, арбитрам несложно контролировать ход событий на поле. Но бывают исключения, которые свидетельствуют прежде всего о низкой квалификации рефери. Сегодня – как раз такая ситуация.

Игра была простой, было мало фолов, "Заря" громила "Львов", однако арбитр Омельченко не назначил в пользу луганской команды два пенальти. Это грубые ошибки, которые и проанализировал эксперт Мирослав Ступар.

- Кабаев на 31-й минуте после хорошей передачи вышел один на один с вратарем "Львова". Литовченко "нырнул", чтобы сыграть в мяч руками, однако Кабаев успел проткнуть мяч. Голкипер задел оппонента за ногу, после чего Кабаев сбился с ритма, сделал еще два шага и упал. Омельченко расценил это как симуляцию и вынес игроку "Зари" желтую карточку. Но правильным решением было бы назначить одиннадцатиметровый и желтую показать именно Литовченко. Иначе нельзя, - сказал экс-арбитр ФИФА.

- А момент на 50-й минуте вообще остался без внимания арбитра. Абу Ханна в штрафной площади соперника сыграл головой на опережение, а защитник "Львова", пытаясь выбить мяч, попал Абу Ханне в голову. Понятно, что был "низкий" мяч, и защитник "Львова" играл так не умышленно, но это не перечеркивает факта нарушения правил. Должна была быть желтая карточка и второй в матче пенальти в пользу "Зари". Но Омельченко не обратил на этот эпизод внимания. Вообще, отмечу, что судил Александр, в отличие от ассистентов Трехлиба и Жария, слабовато. Кроме того, что пропускал фолы, не соблюдал принцип преимущества, - отметил судейский эксперт.

Отметим, что "Заря" разгромила "Львов" в матче 4-го тура УПЛ со счетом 5:0.