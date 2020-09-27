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Составы на матч Шахтер - Олимпик. Корниенко и Коваленко в старте
Стартовые составы на матч 4-го тура УПЛ
В рамках 4-го тура чемпионата УПЛ "Шахтер" примет "Олимпик". Начало матча - 17:00.
Команды начнут поединок с такими составами:
"Шахтер": Пятов - Корниенко, Кривцов, Матвиенко, Додо - Майкон, Алан Патрик - Тайсон, Коваленко, Марлос - Мораес.
Запасные: Трубин, Болбат, Хочолава, Витао, Маркос Антонио, Тете, Сиприано, Фернандо, Дентиньо.
"Олимпик": Кичак, Зотько, Снурницын, Цимбалюк, Лебеденко, Бабенко, Пасич, Тейшейра, Политыло, Бенито, Шахаб.
Запасные: Бетим, Ксенз, Аблитаров, Завийский, Романовский, Кравчук, Чогадзе, Каргбо, Альваренга.