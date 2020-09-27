Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер - Олимпик 2:0. Первая осенняя победа
Очередная тяжелая игра "горняков"
Отчет о матче ожидайте в ближайшее время
Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)
Ассистенты: Андрей Скрипка (Кропивницкий), Александр Жуков (Харьков)
Шахтер - Олимпик 2:0
Голы: Виктор Коваленко 64, Жуниор Мораес 66
Шахтер: Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Тайсон, Жуниор Мораес (Фернандо дос Сантос Педро 80), Марлос, Виктор Корниенко, Виктор Коваленко (Маркос Антонио 77), Алан Патрик, Николай Матвиенко, Майкон де Андраде, Додо
Олимпик: Артём Кичак, Захедитабар Шахаб (Ибрагим Каргбо 73), Иван Зотько, Максим Тейшейра (Темур Чогадзе 73), Руслан Бабенко, Олабиран Блессинг Муива (Бенито) (Фабрисио Альваренга 79), Евгений Пасич (Павел Ксёнз 79), Евгений Цымбалюк, Орест Лебеденко, Игорь Снурницын, Сергей Политыло
Предупреждения: Жуниор Мораес 22, Николай Матвиенко 33 - Игорь Снурницын 50
Нереализованный пенальти: Алан Патрик 41