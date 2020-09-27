Шахтер - Олимпик 2:0. Первая осенняя победа

Очень тяжело Шахтер входит в сезон. Очевидно, пик формы планировался на группу ЛЧ, но такими темпами можно и в ЧУ очков недосчитаться. В защите горняки всегда играли отвратительно, но за счет нападения побеждали, сейчас и группа атаки не блещет. Выход из обороны хромает, количество неточных передач зашкаливает. Олимпик очень грамотно оборонялся, но не додержали. Горняков с заслуженной победой и поскорее обрести свою прежнюю игру. Пенальти, на мой взгляд, безоговорочный.