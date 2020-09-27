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Шахтер - Олимпик 2:0. Первая осенняя победа

Премьер-лига
(1 голосов)

Очередная тяжелая игра "горняков"

Шахтер - Олимпик 2:0. Первая осенняя победа
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет о матче ожидайте в ближайшее время

Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)
Ассистенты: Андрей Скрипка (Кропивницкий), Александр Жуков (Харьков)
Шахтер - Олимпик 2:0
Голы: Виктор Коваленко 64, Жуниор Мораес 66
Шахтер: Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Тайсон, Жуниор Мораес (Фернандо дос Сантос Педро 80), Марлос, Виктор Корниенко, Виктор Коваленко (Маркос Антонио 77), Алан Патрик, Николай Матвиенко, Майкон де Андраде, Додо
Олимпик: Артём Кичак, Захедитабар Шахаб (Ибрагим Каргбо 73), Иван Зотько, Максим Тейшейра (Темур Чогадзе 73), Руслан Бабенко, Олабиран Блессинг Муива (Бенито) (Фабрисио Альваренга 79), Евгений Пасич (Павел Ксёнз 79), Евгений Цымбалюк, Орест Лебеденко, Игорь Снурницын, Сергей Политыло
Предупреждения: Жуниор Мораес 22, Николай Матвиенко 33 - Игорь Снурницын 50
Нереализованный пенальти: Алан Патрик 41

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В статье: Алан Патрик Олимпик (Донецк) Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес Виктор Коваленко
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(1 голосов)
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Комментарии (26)
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Матч Футболович
27.09.2020 в 19:05
кризис жанра, очень медленно, неуверенно,не по-шахтерски. Опять таки стареющие звёзды, низкий уровень защитников, сырая молодежь.Работы очень много, прибавлять и прибавлять. p.s. Ну хоть без донного Коноплянки и Трубина в составе))и сразу результат :)
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+2
0
Димитър из Софии (София)
27.09.2020 в 19:02
Сто процентный пенальти в ворота Шахтера за игру рукой - не поставили, зато очень сомнительную пенку в ворота Олимпика - получите. Абдула старый пес, умеет помочь кротам в трудную минуту, при нормальном судействе Шахтер бы не выиграл. Две победы из двух в этом сезоне очень плохо пахнут, в ключевых моментах подсуживают!
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+1
-4
FC SD CLUB (Кривой Рог)
27.09.2020 в 19:06
Купи очки,мяч попал в бедро . Напомнить,какой пеналь выпросил Пена в матче с Колосом?
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.09.2020 в 19:07
Так кроти з Колосом 2 з 3 ліваки пробивали. Колос до речі у ворота Динамо лівий пробивав. Не звізди.
0
0
Gafan777 (Каменка)
27.09.2020 в 19:08
Та он за ЦСКА София, причем тут ДК?
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.09.2020 в 19:02
а у олимпика неплохая команда будет со временем
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+4
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.09.2020 в 19:01
Витягнули за вуха гнид сепарських. Пенальті лівий і навпаки руку в штрафному тридварасів абдула не поставив.Скоро результат з Інтером у ЄК буде вважатися за нормальний.
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+3
-5
Gafan777 (Каменка)
27.09.2020 в 19:02
С осенним обострением вас, так держать, на сайте только веселее
Ответить
+6
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
27.09.2020 в 19:05
Бокасса,где же рождаются такие идиоты,как ты?) Может откроешь секрет?)
Ответить
+2
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.09.2020 в 19:06
Спасіба житєлям Кривбасса за презідєнта-...
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.09.2020 в 19:06
из 916опы)))
+1
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
27.09.2020 в 19:00
Всех дорогих кротов-с победой. Тяжёлой,но заслуженной!
Ответить
+5
-3
avatar
Инспектор ( )
27.09.2020 в 18:59
Хорошо что пенальти не забили, то то визгов было бы. А вообще то там бы еще красную карточку. Травма могла быть страшная, вспомним Перхуна
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+4
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.09.2020 в 19:01
патрику нельзя бить пенальти - он их бьёт по-дебильному.
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+5
-1
аалекс ( Крым)
27.09.2020 в 19:03
Раньше прокатывало, но легко вычисляется.
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.09.2020 в 19:05
с такими прыжками теряется скорость, следовательно, и сила удара. вратарю легче реагировать, если только он не угадывает
0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
27.09.2020 в 19:03
Согласен,толчок был сильный,мог получить травму.
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0
-2
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
27.09.2020 в 18:58
Очень тяжёлое начало чемпионата, надеюсь в ЛЧ всё будет хорошо. Всех с победой!
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+4
-4
Джан Мурадов (Придеснянськ)
27.09.2020 в 18:56
Молодець, абдула! Брудне бабло Наперсточника відпрацював.
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+7
-5
Gafan777 (Каменка)
27.09.2020 в 18:57
Уходишь на )(уй, весь причем
Ответить
+7
-5
FC SD CLUB (Кривой Рог)
27.09.2020 в 19:01
Джан,сколько тебе за твой бред платит редакция?) На мивину хватает?)))
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+5
-4
Gafan777 (Каменка)
27.09.2020 в 18:55
Ща упоротые скоро по вылазят, мол пенальти левый, Олимпик слил и тому подобное
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+6
-5
аалекс ( Крым)
27.09.2020 в 18:53
Очень тяжело Шахтер входит в сезон. Очевидно, пик формы планировался на группу ЛЧ, но такими темпами можно и в ЧУ очков недосчитаться. В защите горняки всегда играли отвратительно, но за счет нападения побеждали, сейчас и группа атаки не блещет. Выход из обороны хромает, количество неточных передач зашкаливает. Олимпик очень грамотно оборонялся, но не додержали. Горняков с заслуженной победой и поскорее обрести свою прежнюю игру. Пенальти, на мой взгляд, безоговорочный.
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+4
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.09.2020 в 18:59
тайсон сегодня стопорил большинство атак, вовремя не отдавая пас вперёд. обычно этим страдает марлос. ну и постоянные намерения пройти по центру через короткий пас - это уже не лечится
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+4
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
27.09.2020 в 19:01
Пеналь 100 процентный.
Ответить
+4
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.09.2020 в 19:03
Вони у кротів усі 200% а у Динамо навпаки - Суркіс усе купив...Донецький кротівський фольклор.
+1
-4


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