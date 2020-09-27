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Шахтер - Олимпик 2:0. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
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Подопечные Каштру одерживают непростую, но важную победу

Шахтер - Олимпик 2:0. Обзор матча и видео голов
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В рамках 4-го тура чемпионата Украины встречались две донецкие команды - "Шахтер" обыграл "Олимпик" со счетом 2:0. Два мяча "горняков" были забиты с промежутком в две минуты - сначала отметился полузащитник Виктор Коваленко, а немного позже забитый мяч на свой счет записал форвард Жуниор Мораес. Хозяева могли забить еще в первом тайме, но Алан Патрик на 42-й минуте не реализовал пенальти. После четырех туров подопечные Луиша Каштру имеют в своем активе восемь очков и занимают третью строчку в турнирной таблице. В свою очередь у "Олимпика" шесть очков и команда располагается на восьмом месте.

Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)
Ассистенты: Андрей Скрипка (Кропивницкий), Александр Жуков (Харьков)
Шахтер - Олимпик 2:0
Голы: Виктор Коваленко 64, Жуниор Мораес 66
Шахтер: Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Тайсон, Жуниор Мораес (Фернандо дос Сантос Педро 80), Марлос, Виктор Корниенко, Виктор Коваленко (Маркос Антонио 77), Алан Патрик, Николай Матвиенко, Майкон де Андраде, Додо
Олимпик: Артём Кичак, Захедитабар Шахаб (Ибрагим Каргбо 73), Иван Зотько, Максим Тейшейра (Темур Чогадзе 73), Руслан Бабенко, Олабиран Блессинг Муива (Бенито) (Фабрисио Альваренга 79), Евгений Пасич (Павел Ксёнз 79), Евгений Цымбалюк, Орест Лебеденко, Игорь Снурницын, Сергей Политыло
Предупреждения: Жуниор Мораес 22, Николай Матвиенко 33 - Игорь Снурницын 50
Нереализованный пенальти: Алан Патрик 41

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В статье: Олимпик (Донецк) Шахтер (Донецк) УПЛ
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