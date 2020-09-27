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Тренер ФК Львов после поражения от Зари: Львовские команды всегда отличались мастерством
Вадим Деонас подвел итоги матча с "Зарей"
Тренер ПФК "Львов" Вадим Деонас прокомментировал
- Хотел бы попросить прощения у всех болельщиков, людей, которые пришли поддержать нашу команду на стадион. Но мы будем работать, совершенствовать наш футбол. Во втором тайме, как по мне, была игра лучше. Будем стремиться к позитивным результатам.
- После такого, неудачного первого тайма сложно было подобрать нужные слова в раздевалке? Что говорили игрокам в перерыве?
- Указали на некоторые ошибки. Конструктивно и кратко обсудили первый тайм. Дали некоторые установки. Все парни знают, что они ответственны за результат. Вся команда старалась дать отпор и бой сопернику. Сегодня, к сожалению, не получилось оправдать надежды. Будем стараться в будущем этих ошибок не допускать. Мы готовились к "Заре" как к сильной команде. Не смотря на неудачный старт сезона, игра с "Шахтёром" дала понять, что луганчане не собираются оставаться в конце турнирной таблицы. Мы готовились, но видимо недостаточно тщательно изучили соперника.
- Выделите сильные стороны ПФК "Львов".
- Львовские команды всегда отличались мастерством и характером, бойцовскими качествами. Но это футбол, тут нужно только играть и до этого нам нужно немного дойти. Я считаю, что должна быть стабильность в игре клуба. У нас есть система, есть план и мы будем стараться его придерживаться.
Главный тренер "Львов" Георгий Цецадзе отсутствовал на этом поединка из-за коронавируса.