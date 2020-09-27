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Тренер ФК Львов после поражения от Зари: Львовские команды всегда отличались мастерством

Премьер-лига
(2 голосов)

Вадим Деонас подвел итоги матча с "Зарей"

Тренер ФК Львов после поражения от Зари: Львовские команды всегда отличались мастерством
Новина українською

Тренер ПФК "Львов" Вадим Деонас прокомментировал разгромное поражение от луганской "Зари" в матче 4-го тура УПЛ.

- Хотел бы попросить прощения у всех болельщиков, людей, которые пришли поддержать нашу команду на стадион. Но мы будем работать, совершенствовать наш футбол. Во втором тайме, как по мне, была игра лучше. Будем стремиться к позитивным результатам.

- После такого, неудачного первого тайма сложно было подобрать нужные слова в раздевалке? Что говорили игрокам в перерыве?

- Указали на некоторые ошибки. Конструктивно и кратко обсудили первый тайм. Дали некоторые установки. Все парни знают, что они ответственны за результат. Вся команда старалась дать отпор и бой сопернику. Сегодня, к сожалению, не получилось оправдать надежды. Будем стараться в будущем этих ошибок не допускать. Мы готовились к "Заре" как к сильной команде. Не смотря на неудачный старт сезона, игра с "Шахтёром" дала понять, что луганчане не собираются оставаться в конце турнирной таблицы. Мы готовились, но видимо недостаточно тщательно изучили соперника.

- Выделите сильные стороны ПФК "Львов".

- Львовские команды всегда отличались мастерством и характером, бойцовскими качествами. Но это футбол, тут нужно только играть и до этого нам нужно немного дойти. Я считаю, что должна быть стабильность в игре клуба. У нас есть система, есть план и мы будем стараться его придерживаться.

Главный тренер "Львов" Георгий Цецадзе отсутствовал на этом поединка из-за коронавируса.

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В статье: Заря (Луганск) ФК Львов Вадим Деонас УПЛ
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Источник:
zarya-lugansk.com
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Комментарии (2)
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Счётчик шансов (Полтава)
27.09.2020 в 20:24
Львовские команды всегда отличались наличием количества и отсутствием качества. (Так будет и в этом году, две команды и обе на дне.
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Saturn (Киев)
27.09.2020 в 20:16
И где ж оно, мастерство?
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