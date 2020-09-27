Колос - Ингулец 0:0. Львовский трюк не сработал - стена слишком прочная

Медовый еврокубковый месяц "Колоса", который подарил романтические путешествия в Грецию и Хорватию, закончился. Начались серые будни чемпионата, в которых нужно снова выгрызать свое право почувствовать эмоции международных соревнований. Учитывая, как коваливцы вылетали из Лиги Европы (120 минут борьбы с соперником, полем и погодой), у Руслана Костышина не было другого выбора, кроме как использовать массовую ротацию.

Из стартового состава матча в Риеке осталось три игрока - голкипер Волынец, а также защитники Новак и Кравченко. При этом Костышин отошел от схемы с тремя центрбеками, вернувшись к тактике 4-2-3-1. Рядом с Новаком вышел Максименко, слева - Черноморец, Милько и Ориховский располагались в центре поля, Денис Костышин действовал под Евгением Селезневым, а на флангах полузащиты - Морозко и Ильин.

У Сергея Лавриненко необходимости что-то менять не было - в предыдущем туре "Ингулец" дал бой "Десне" и завоевал один балл. Тем не менее, тренер петровцев вместо Крынского в воротах выставил Шуста, а Козак заменил Щедрого на фланге полузащиты. Остальные позиции повторили вариант недельной давности - в обороне действовала линия в составе Балан, Павлов, Ковалев, Синегуб. Кучеренко, Лупашко и Коваленко сформировали треугольник в центре поля, Запорожец закрывал противоположный от Козака фланг (правый), а на острие действовал эффектный Ситчинава.

Начало игры было обнадеживающим. Уже на второй минуте Селезнев замыкал скидку от партнера на углу вратарской, но в рамку не попал. Однако это была заблуждение. Если неделю назад в игре с "Рухом" "Колосу" удалось фактически резервом одержать уверенную победу, то "Ингулец" к активности соперника был готов. Подопечные Лавриненко не оставляли хозяевам просторная, что, конечно, не могло не отразиться на их контригре. Петровцы если и атаковали, то малыми силами, поэтому и в обороне "Колоса" работы было не много. Как следствие, за первые 45 минут еще можно вспомнить удар Ильина с очень острого угла - Шуст был на месте, и прорыв Козака правым флангом - Волынец сыграл аналогичным образом. При этом оба момента в случае более зрелищного футбола в разряд опасных вряд ли бы попали. Ну и, конечно, нельзя не отметить Селезнева, который все время что-то рассказывал арбитру, партнерам, сопернику - делал все, чтобы привлечь к себе внимание.

Звездный форвард таки мог стать главным героем встречи с отметкой плюс, если бы на 67-й минуте забил из пределов штрафной после паса Антюх, который вышел на замену. Однако Евгений не докрутил мяч под дальнюю штангу, а уже через пять минут уступил место на поле Лысенко. Владимир в свою очередь пробил куда более опаснее - форвард нанес удар слета с линии штрафной площади, но вышло по центру, поэтому Шуст перевел на угловой. Однако этот удар был лишь ответом на выпад "Ингульца", который должен был открывать счет на 77-й. Запорожец в контратаке протащил мяч к штрафной, отдал на Щедрого и получил передачу в ответ уже фактически на линии вратарской, однако Евгений, похоже, потратил слишком много сил, поэтому пробил с нескольких метров над перекладиной.

Собственно, последние 15 минут хотя бы немного скрасили общую картину - игра пошла на встречных курсах, появились удары по воротам. Единственная проблема - кроме упоминавшихся выше они не несли в себе угрозы воротам. Как следствие, финальный свисток зафиксировал сухую ничью. Руслану Костышину не удалось во второй раз выиграть матч чемпионата не основным составом, но этому есть объяснение - "Ингулец" снова продемонстрировал свое умение выстраивать эффективный командную защиту.

Чемпионат Украины. Favbet лига. Четвертый тур

27 сентября. Ковалевка. Стадион Колос

"Колос" - "Ингулец" 0:0

"Колос": Волынец – Кравченко, Новак, Максименко, Черноморец – Милько, Ориховский – Ильин (Смирный 73), Костышин (Ісаенко 61), Морозко (Антюх 61) – Селезнев (Лысенко 73)

Тренер: Руслан Костышин

"Ингулец": Шуст – Балан, Павлов, Ковалев, Синегуб (Квасный 41) – Кучеренко, Лупашко – Козак (Мкомола 72), Запорожец (Билоцерковец 87), Коваленко (Щедрый 72) – Ситчинава (Мишуренко 87)

Тренер: Сергей Лавриненко

Предупреждения: Селезнев 20 - Лупашко 83, Квасный 85