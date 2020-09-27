Колос - Ингулец 0:0. Видеообзор матча

В рамках 4-го тура УПЛ "Колос" принимал "Ингулец". Команды Костышина и Лавриненко сыграли в нулевую ничью. После четырех туров ковалевцы имеют в своем активе 7 очков и занимают 5 место, у "Ингульца" - 3 очка и 10 позиция в турнирной таблице.

Чемпионат Украины. Favbet лига. Четвертый тур

27 сентября. Ковалевка. Стадион Колос

"Колос" - "Ингулец" 0:0 27 сентября. Ковалевка. Стадион Колос

"Колос": Волынец – Кравченко, Новак, Максименко, Черноморец – Милько, Ориховский – Ильин (Смирный 73), Костышин (Ісаенко 61), Морозко (Антюх 61) – Селезнев (Лысенко 73)

Тренер: Руслан Костышин

"Ингулец": Шуст – Балан, Павлов, Ковалев, Синегуб (Квасный 41) – Кучеренко, Лупашко – Козак (Мкомола 72), Запорожец (Билоцерковец 87), Коваленко (Щедрый 72) – Ситчинава (Мишуренко 87)

Тренер: Сергей Лавриненко

Предупреждения: Селезнев 20 - Лупашко 83, Квасный 85