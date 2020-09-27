Хавбек Мариуполя Кащук выбыл минимум на два месяца. Возможна операция

Вчера в матче 4-го тура УПЛ "Ворскла" и "Мариуполь" сыграли в нулевую ничью.

Полузащитник "моряков" Алексей Кащук получил травму в том поединке и не смог доиграть встречу до конца.

Сегодня доктор азовцев Дмитрий Лисицын сообщил, что у 20-летнего хавбека диагностирован разрыв акромиально-ключичного сочленения плечевого сустава.

Будет проведено более глубокое обследование, после которого будет решен вопрос необходимости оперативного вмешательства.

По предварительной информации, на восстановление Кащука уйдет минимум два месяца.