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Хавбек Мариуполя Кащук выбыл минимум на два месяца. Возможна операция

Премьер-лига
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Алексей повредил плечевой сустав в матче с "Ворсклой"

Хавбек Мариуполя Кащук выбыл минимум на два месяца. Возможна операция
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Вчера в матче 4-го тура УПЛ "Ворскла" и "Мариуполь" сыграли в нулевую ничью.

Полузащитник "моряков" Алексей Кащук получил травму в том поединке и не смог доиграть встречу до конца.

Сегодня доктор азовцев Дмитрий Лисицын сообщил, что у 20-летнего хавбека диагностирован разрыв акромиально-ключичного сочленения плечевого сустава.

Будет проведено более глубокое обследование, после которого будет решен вопрос необходимости оперативного вмешательства.

По предварительной информации, на восстановление Кащука уйдет минимум два месяца.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Алексей Кащук
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Источник:
fcmariupol.com
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