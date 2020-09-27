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Хавбек Мариуполя Кащук выбыл минимум на два месяца. Возможна операция
Алексей повредил плечевой сустав в матче с "Ворсклой"
Вчера в матче 4-го тура УПЛ
Полузащитник "моряков" Алексей Кащук получил травму в том поединке и не смог доиграть встречу до конца.
Сегодня доктор азовцев Дмитрий Лисицын сообщил, что у 20-летнего хавбека диагностирован разрыв акромиально-ключичного сочленения плечевого сустава.
Будет проведено более глубокое обследование, после которого будет решен вопрос необходимости оперативного вмешательства.
По предварительной информации, на восстановление Кащука уйдет минимум два месяца.