Десна - Рух 3:1. Обзор матча и видео голов

В рамках 4-го тура чемпионата Украины черниговская "Десна" обыграла львовский "Рух" со счетом 3:1. Главный вопрос матча заключался в том, как себя покажет команда Александра Рябоконя без своего основного форварда Александра Филиппова, который перешел в бельгийский "Сент-Трюйден" . И надо сказать, что "Десна" хорошо смотрелась в атаке и смогла забить новичку УПЛ три мяча.

Чернигов. ОУСЦ Чернигов

Главный арбитр: Денис Шурман (Вишнёвое)

Ассистенты: Максим Чос (Киев), Александр Беркут (Симферополь)

Десна - Рух 3:1

Голы: Андрей Тотовицкий 13 (пен.), Максим Дегтярёв 45, Филипп Будковский 72 - Юрий Климчук 30

Десна: Евгений Паст, Йоонас Тамм, Виталий Ермаков, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Михаил Мудрик (Владислав Калитвинцев 61), Андрей Тотовицкий (Сергей Старенький 90), Андрей Мостовой (Павел Полегенько 90+2), Алексей Гуцуляк (Илья Шевцов 90+2), Ефим Конопля, Максим Дегтярёв (Филипп Будковский 61)

Рух: Александр Бандура, Игорь Дуць, Юрий Климчук (Богдан Бойчук 74), Эрик Глига, Марьян Мысык, Ярослав Мартынюк, Иван Брикнер (Иван Калюжный 61), Юрий Копина (Владимир Заставный 41), Вадим Парамонов, Андрей Кухарук, Николай Кухаревич (Эрнест Антви 74)

Предупреждения: Андрей Мостовой 9, Виталий Ермаков 45+1, Филипп Будковский 77, Ефим Конопля 87 - Андрей Кухарук 2, Эрик Глига 13, Николай Кухаревич 26