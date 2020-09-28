  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Игорь Суркис оценил работу Луческу и объяснил, как игра Динамо влияет на его курение
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игорь Суркис оценил работу Луческу и объяснил, как игра Динамо влияет на его курение

Премьер-лига
(1 голосов)

Обещает определиться относительно Гармаша

Игорь Суркис оценил работу Луческу и объяснил, как игра Динамо влияет на его курение
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис после поединка УПЛ с "Минаем" (4:0) рассказал ТК Футбол об игре команды и настрое на проход бельгийского "Гента" по итогам плей-офф Лиги чемпионов. Это уже четвертая попытка киевлян после трех неудачных сезонов.

Об этом ежегодно говорим и пытаемся прорваться. Три попытки были неудачны. Надеюсь, что следующая будет удачной.

Я курю много, когда мы не забиваем. А когда забиваем - курю меньше. Мне нравится прежде всего дисциплина на футбольном поле. Это налажено за короткий период времени - видно невооруженным глазом.

Читайте такжеМинай - Динамо 0:4. Видео голов и обзор матча

Может мы попадем в Лигу чемпионов, может Мистер захочет усилиться какими футболистами. Я это понимаю также, у нас много молодежи, может, мало опытных игроков. Я бы не сказал, что игра "прямо супер", откровенно. Но Мистер работает, поэтому даже при счете 4:0 не садится на скамью, а требует выполнять то, что необходимо.

После ответном поединке Лиги чемпионов "Динамо", по словам Суркиса, примет кадровые решения.

По Гармашу после "Гента" будем решать.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Гармаш Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Великий футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...