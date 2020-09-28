Игорь Суркис оценил работу Луческу и объяснил, как игра Динамо влияет на его курение

Президент " Динамо " Игорь Суркис после поединка УПЛ с "Минаем" (4:0) рассказал ТК Футбол об игре команды и настрое на проход бельгийского "Гента" по итогам плей-офф Лиги чемпионов. Это уже четвертая попытка киевлян после трех неудачных сезонов.

Об этом ежегодно говорим и пытаемся прорваться. Три попытки были неудачны. Надеюсь, что следующая будет удачной.

Я курю много, когда мы не забиваем. А когда забиваем - курю меньше. Мне нравится прежде всего дисциплина на футбольном поле. Это налажено за короткий период времени - видно невооруженным глазом.