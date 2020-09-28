Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игорь Суркис оценил работу Луческу и объяснил, как игра Динамо влияет на его курение
Обещает определиться относительно Гармаша
Президент "
Об этом ежегодно говорим и пытаемся прорваться. Три попытки были неудачны. Надеюсь, что следующая будет удачной.
Я курю много, когда мы не забиваем. А когда забиваем - курю меньше. Мне нравится прежде всего дисциплина на футбольном поле. Это налажено за короткий период времени - видно невооруженным глазом.
Может мы попадем в Лигу чемпионов, может Мистер захочет усилиться какими футболистами. Я это понимаю также, у нас много молодежи, может, мало опытных игроков. Я бы не сказал, что игра "прямо супер", откровенно. Но Мистер работает, поэтому даже при счете 4:0 не садится на скамью, а требует выполнять то, что необходимо.
После ответном поединке Лиги чемпионов "Динамо", по словам Суркиса, примет кадровые решения.
По Гармашу после "Гента" будем решать.