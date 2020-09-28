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Игрок Шахтера Корниенко: Это нам было нужно для уверенности

Премьер-лига
(2 голосов)

Отличился ассистом

Игрок Шахтера Корниенко: Это нам было нужно для уверенности
Новина українською

Виктор Корниенко, игрок левого фланга "Шахтера", прокомментировал ТК Футбол победу своей команды в 4 туре УПЛ над "Олимпиком" 2:0.

Психологически нам нужна была эта победа, просто чтобы появилась уверенность.

Вспомнил Виктор и свой ассист на тезку - Коваленко.

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Это моя работа - фланговый игрок, это мое дело. Увидел Витю - поднял голову, сделал передачу и забили.

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В статье: Олимпик (Донецк) Шахтер (Донецк) Виктор Корниенко
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Источник:
Великий футбол

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