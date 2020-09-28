Премьер-лига
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Игрок Шахтера Корниенко: Это нам было нужно для уверенности
Отличился ассистом
Виктор Корниенко, игрок левого фланга "
Психологически нам нужна была эта победа, просто чтобы появилась уверенность.
Вспомнил Виктор и свой ассист на тезку - Коваленко.
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Это моя работа - фланговый игрок, это мое дело. Увидел Витю - поднял голову, сделал передачу и забили.
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Источник:Великий футбол
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