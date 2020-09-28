Голкипер Олимпика: Отраженный пенальти Шахтера? Спасибо тренеру вратарей!

Артем Кичак, вратарь " Олимпика ", прокомментировал отраженный пенальти от Алана Патрика в матче с "Шахтером" (0:2).

Мы разбираем с тренером вратарей, смотрим, кто как бьет - не только пенальти, все опасные моменты у ворот. Поэтому я пытался выполнить то, что мы нарабатывали. Удалось - спасибо ему!

Подытожил Кичак и весь поединок.