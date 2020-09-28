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Голкипер Олимпика: Отраженный пенальти Шахтера? Спасибо тренеру вратарей!

Премьер-лига
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Но очки взять не удалось

Голкипер Олимпика: Отраженный пенальти Шахтера? Спасибо тренеру вратарей!
Новина українською

Артем Кичак, вратарь "Олимпика", прокомментировал отраженный пенальти от Алана Патрика в матче с "Шахтером" (0:2).

Мы разбираем с тренером вратарей, смотрим, кто как бьет - не только пенальти, все опасные моменты у ворот. Поэтому я пытался выполнить то, что мы нарабатывали. Удалось - спасибо ему!

Подытожил Кичак и весь поединок.

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Не хватило нам внимания в штрафной, "Шахтер" использовал сильные стороны - это вход защитников и передачи. Где-то недоиграли, но могли побороться за ничью, это был бы хороший результат для нас.

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В статье: Артем Кичак Олимпик (Донецк) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Великий футбол

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