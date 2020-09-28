Ультрас Динамо - о Шахтере на Олимпийском: Приглашают врага, а потом удивляются, что все забрал

Ультрас WBC киевского " Динамо " высказались о переезде офиса донецкого "Шахтера" в Киев после того, как команда начала проводить домашние матчи в столице Украины.

"Пустив врага в дом, готовься все ему отдать". Именно с таким текстом появился баннер на нашем секторе после того, как "Шахтер" сыграл свой первый еврокубковый матч в Киеве на НСК "Олимпийский". Но тогда Игорь Суркис с гордостью позволял играть донецкой / львовский / харьковской команде на стадионе и призвал всех киевлян их поддержать, рассказывал, что имеет эксклюзивные условия и без его великодушного согласия ни один клуб, кроме "Динамо", играть там не будет.

Уже более понятно, что этот сезон НСК "Олимпийский" будет домашней ареной не только для нашего "Динамо", но и для "Шахтера", а переезд офиса "горняков" в Киев и будущее открытие здесь же магазина указывает на продолжительность такого соседства. Мы давно и четко показали свою позицию и выразили свое недовольство таким положением вещей на матчи "кротов" с "Лионом" в Киеве, разместив на центральном секторе баннер с текстом: «Вам здесь не рады».

Но мы в очередной раз видим, что клубом ["Динамо"] руководят "профессионалы", которые сначала приглашают врага, а потом удивляются, что он все забрал. Мы ни в коем случае не говорим, что НСК "Олимпийский" - это собственность киевского "Динамо", мы прекрасно осознаем, что это государственный объект, но сама ситуация доказывает в очередной раз, что слова и действия братьев Суркисов не стоят даже ломаного гроша.