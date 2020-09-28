  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ультрас Динамо - о Шахтере на Олимпийском: Приглашают врага, а потом удивляются, что все забрал
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ультрас Динамо - о Шахтере на Олимпийском: Приглашают врага, а потом удивляются, что все забрал

Премьер-лига
(6 голосов)

О Суркисах

Ультрас Динамо - о Шахтере на Олимпийском: Приглашают врага, а потом удивляются, что все забрал
Новина українською

Ультрас WBC киевского "Динамо" высказались о переезде офиса донецкого "Шахтера" в Киев после того, как команда начала проводить домашние матчи в столице Украины.

"Пустив врага в дом, готовься все ему отдать". Именно с таким текстом появился баннер на нашем секторе после того, как "Шахтер" сыграл свой первый еврокубковый матч в Киеве на НСК "Олимпийский". Но тогда Игорь Суркис с гордостью позволял играть донецкой / львовский / харьковской команде на стадионе и призвал всех киевлян их поддержать, рассказывал, что имеет эксклюзивные условия и без его великодушного согласия ни один клуб, кроме "Динамо", играть там не будет.

Читайте такжеШахтер сменил домашний стадион. Контракт с НСК Олимпийский подписан на три года

Уже более понятно, что этот сезон НСК "Олимпийский" будет домашней ареной не только для нашего "Динамо", но и для "Шахтера", а переезд офиса "горняков" в Киев и будущее открытие здесь же магазина указывает на продолжительность такого соседства. Мы давно и четко показали свою позицию и выразили свое недовольство таким положением вещей на матчи "кротов" с "Лионом" в Киеве, разместив на центральном секторе баннер с текстом: «Вам здесь не рады».

Но мы в очередной раз видим, что клубом ["Динамо"] руководят "профессионалы", которые сначала приглашают врага, а потом удивляются, что он все забрал. Мы ни в коем случае не говорим, что НСК "Олимпийский" - это собственность киевского "Динамо", мы прекрасно осознаем, что это государственный объект, но сама ситуация доказывает в очередной раз, что слова и действия братьев Суркисов не стоят даже ломаного гроша.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Ультрас Динамо White Boys Club (WBC)
Оцените этот материал:
(6 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамо

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (19)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
28.09.2020 в 11:39
Незваний гість гірше татарина (Ахметова)...
Ответить
0
0
SD123 (Ясиноватая)
28.09.2020 в 10:27
Любители сов, постройте себе стадион, сможете пускать туда кого хотите, а на государственном стадионе будет играть тот кто его арендует
Ответить
+5
-5
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
28.09.2020 в 11:08
Бомжи, вы свой регион проср..., ваше мнение вообще никому не интересно
Ответить
0
-2
avatar
donkrot (Донецк)
28.09.2020 в 11:09
наш регион оккупировала Российская Федерация, если ты считаешь по-другому, твое место в тюрьме!!!
+3
0
avatar
zloyded (Киев)
28.09.2020 в 10:23
Гнила відмазка ульТРУСІВ, що у голові нічого не мають і не розбираються у справі! Мова тут зовсім не про Динамо, клубу НСК не належить, вони його теж лише арендують. Мова про те, що проковтнули базування взагалі кротів у Києві, а на НСК Динамо кувало свої перемоги коли ще тих ульТРУСІВ і у проекті не було! А вони все по методичці керівництво клубу Динамо вважають винним - це багато про що говорить Ще два тижні тому повідомлялось, що кроти перебазовуються на НСК, а про аренду ще раніше повідомлялось але вякнули, голос подали лише зараз і з звинуваченням "свого" ж клубу?! Динамо - вже давно не клуб ульТРУСІІ!!! Купуйте "рози" кротівні і цьомайте Ахмєта! У вас нічого спільного немає з Динамо!!! Негідники! Ганьба!!!
Ответить
+5
-4
prostors (Вольногорск)
28.09.2020 в 10:32
Абсолютно верно. Это уже ультрас Киевского шахтера. Динамо они не нужны и Суркис должен это понять и принять.
Ответить
+2
-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
28.09.2020 в 10:22
Ультрас,в спорте нет врагов, есть соперники. Олимпийский- не собственность ДК,поэтому Шахтёр имеет право там играть. Как же достали эти псевдоболелы...
Ответить
+8
-4
prostors (Вольногорск)
28.09.2020 в 10:26
Пусть он играет Кривом Роге
Ответить
+3
-2
FC SD CLUB (Кривой Рог)
28.09.2020 в 10:31
А в Вольногорске как со стадионами?)
+2
-3
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
28.09.2020 в 11:09
Бомжей определенно надо вернуть в бывший Донецк, а рыжего уголовника посадить
Ответить
0
-1
avatar
donkrot (Донецк)
28.09.2020 в 11:09
иди возвращай. как будешь возвращать?
0
-1
dmitroj88
28.09.2020 в 10:17
Врага?)) Это спорт, а не война. Получили подачку от Ахмета в виде тренера. Будете хорошо себя вести, ещё и игроков даст. Не скулите.
Ответить
+5
-7
аалекс ( Крым)
28.09.2020 в 10:08
НСК "Олимпийский" - это далеко не собственность киевского "Динамо".
Ответить
+7
-3
avatar
zloyded (Киев)
28.09.2020 в 10:24
Но и кротам нечего шастать по стране!!! В документах город базирования Мариуполь! Скатертью дорога!!!
Ответить
+4
-3
SD123 (Ясиноватая)
28.09.2020 в 10:29
У Динамо - Кипр, пусть туда с совами едут
+5
-5
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
28.09.2020 в 11:10
Бомжи из бывшего донецка, вы вообще в курсе, сколько ахметка ворует и в Англии держит. Ваша ботовсквя шутка про Кипр - это просто детские игры, по сравнению с воровством рыжего бандита :)
+1
0
prostors (Вольногорск)
28.09.2020 в 10:06
Это говорит о том, что "Берегись Данайцев дары приносящих." Дай ему палец, он и всю руку откусит.
Ответить
+4
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.09.2020 в 10:00
... но сама ситуация доказывает в очередной раз, что слова и действия братьев Суркисов не стоят даже ломаного деньги. (c) м-да уж
Ответить
+6
-4
avatar
zloyded (Киев)
28.09.2020 в 10:25
Суркис тут при чем?! Это-же ульТРУСЫ везде орут, Динамо винят во всем... Так чего против кротовни тишина? Смешно читать, что вас, что этих недо...!!!
Ответить
+3
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...