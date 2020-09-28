  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лучано Лучи дал оценку моменту с удалением игрока Миная
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лучано Лучи дал оценку моменту с удалением игрока Миная

Премьер-лига
(2 голосов)

В поединке с "Динамо"

Лучано Лучи дал оценку моменту с удалением игрока Миная
Новина українською

Председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи, как передал телеведущий и директор каналов Футбол 1/2/3 Александр Денисов, оценил действия арбитра Виталия Романова, который после фола на игроку "Динамо" Владиславу Супряге показал прямую красную карточку игроку "Миная" Дмитрию Павлишу и назначил пенальти.

По мнению Лучи, арбитр Романов был абсолютно прав.

Павлиш не играл ногами, использовал руки, а это - прямая красная, - пересказал Денисов.

Напомним, что спортивный директор Михаил Кополовец и главный тренер "Миная" Василий Кобин обвиняли арбитра в ошибке с удалением.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виталий Романов Динамо (Киев) Лучано Лучи ФК Минай Минай
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Великий футбол
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
28.09.2020 в 11:38
Як дєнісов насмілився таке проізрєкти?
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
28.09.2020 в 10:39
Да этот Лучи в футболке Динамо! (Скажет сейчас некий кротейка из Крыма)
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...