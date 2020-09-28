Лучано Лучи дал оценку моменту с удалением игрока Миная

Председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи, как передал телеведущий и директор каналов Футбол 1/2/3 Александр Денисов, оценил действия арбитра Виталия Романова, который после фола на игроку "Динамо" Владиславу Супряге показал прямую красную карточку игроку " Миная " Дмитрию Павлишу и назначил пенальти.

По мнению Лучи, арбитр Романов был абсолютно прав.

Павлиш не играл ногами, использовал руки, а это - прямая красная, - пересказал Денисов.

Напомним, что спортивный директор Михаил Кополовец и главный тренер "Миная" Василий Кобин обвиняли арбитра в ошибке с удалением.