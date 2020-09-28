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Лучшим тренером 4 тура УПЛ объявлен наставник Александрии

Премьер-лига
(1 голосов)

За победу над "Днепром-1"

Лучшим тренером 4 тура УПЛ объявлен наставник Александрии
Новина українською

Всеукраинское объединение тренеров по футболу по итогам анализа 4 тура УПЛ объявило лучшим тренером Владимира Шарана, наставника "Александрии".

Его подопечные нанесли поражение СК "Днепр-1" (4:1), одержав вторую в сезоне победу - и снова с разгромным счетом.

После домашнего поражения от "Ворсклы" (0:2) в прошлом туре тренерский штаб александрийцев провел сразу четыре изменения в стартовом составе. Опытного Панькива в воротах заменил Билык, Гордиенко - Банаду в середине поля, Третьяков - Мишенко на месте левого вингера, форвард Ситало - Грицука, игравший на позиции атакующего полузащитника.

Базовая схема ФК "Александрия" - 4-2-3-1. Однако, например, очень важной была смена плеймейкера Грицука на форварда Ситало. Он постоянно менялся зонами с Безбородько, выигрывал верховую борьбу (вспомним скидку в одной из голевых комбинаций), а также оттягивал на себя соперников. Скорость, нацеленность александрийских флангов вместе с мощным центральным блоком стали ключевыми факторами преимущества хозяев.

Пока о стабилизации игры и результатах говорить рано, но стоит отметить несколько моментов. Во-первых, это вторая в сезоне победа александрийцев - и снова с бескомпромиссным итогом 4:1. Во-вторых, продолжается успешная серия этой команды в матче с СК "Днепр-1" (три победы с общим счетом 8:2).

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия УПЛ
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (4)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
28.09.2020 в 11:32
Справедливо...
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Siren05 (Мариуполь)
28.09.2020 в 11:22
Моё мнение о команде ФК А такое. Играют хорошо тогда, когда хороший волевой настрой. Когда они включают свои морально-волевые качества, то могут задавить, передавить, перебегать практически любую команду в нашем ЧУ. Но стоит им сбросить этот режим, то их тактика длинные забросы и прострелы в штрафную противника уже не срабатывает и команда сдувается, т.к. на голой технике они не переигрывают другие команды. Поэтому и происходят такие качели в их игре. До игры не понятно, как сегодня ФК А сыграет, есть ли у них сегодня запал или нет. Это, конечно, моё субъективное мнение...
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+1
0
UA Hero (Chernivtsi)
28.09.2020 в 10:47
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-1
UA Hero (Chernivtsi)
28.09.2020 в 10:46
За шо???
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-1


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