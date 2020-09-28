Лучшим тренером 4 тура УПЛ объявлен наставник Александрии

Всеукраинское объединение тренеров по футболу по итогам анализа 4 тура УПЛ объявило лучшим тренером Владимира Шарана, наставника " Александрии ".

Его подопечные нанесли поражение СК "Днепр-1" (4:1), одержав вторую в сезоне победу - и снова с разгромным счетом.

После домашнего поражения от "Ворсклы" (0:2) в прошлом туре тренерский штаб александрийцев провел сразу четыре изменения в стартовом составе. Опытного Панькива в воротах заменил Билык, Гордиенко - Банаду в середине поля, Третьяков - Мишенко на месте левого вингера, форвард Ситало - Грицука, игравший на позиции атакующего полузащитника.

Базовая схема ФК "Александрия" - 4-2-3-1. Однако, например, очень важной была смена плеймейкера Грицука на форварда Ситало. Он постоянно менялся зонами с Безбородько, выигрывал верховую борьбу (вспомним скидку в одной из голевых комбинаций), а также оттягивал на себя соперников. Скорость, нацеленность александрийских флангов вместе с мощным центральным блоком стали ключевыми факторами преимущества хозяев.

Пока о стабилизации игры и результатах говорить рано, но стоит отметить несколько моментов. Во-первых, это вторая в сезоне победа александрийцев - и снова с бескомпромиссным итогом 4:1. Во-вторых, продолжается успешная серия этой команды в матче с СК "Днепр-1" (три победы с общим счетом 8:2).