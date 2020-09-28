Александр Гладкий объявлен лучшим футболистом 4 тура УПЛ

Украинская Премьер-лига после опроса специалистов, входящих в ее экспертный совет, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 4-го тура соревнований.

В состав экспертного совета вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев.