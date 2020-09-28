  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александр Гладкий объявлен лучшим футболистом 4 тура УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александр Гладкий объявлен лучшим футболистом 4 тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Вот это возвращение в Украину!

Александр Гладкий объявлен лучшим футболистом 4 тура УПЛ
Новина українською

Украинская Премьер-лига после опроса специалистов, входящих в ее экспертный совет, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 4-го тура соревнований.

В состав экспертного совета вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев.

Читайте такжеФК Львов - Заря 0:5. Обзор матча и видео голов

По итогам голосования победу одержал нападающий "Зари" Александр Гладкий, который набрал вдвое больше голосов, чем полузащитник "Александрии" Валерий Лучкевич.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Александр Гладкий ФК Александрия УПЛ Валерий Лучкевич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...